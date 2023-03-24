Іноземні прикордонні служби повертатимуть українських чоловіків, які незаконно перетнули кордон, – ДПСУ
Іноземні прикордонні служби повертатимуть ухилянтів, які тікають з України. Чоловіки, які незаконно перетнули кордон, не можуть отримати статус біженця
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
Ведучий розповів історію про ухилянта, який потонув, намагаючись перетнути Тису й потрапити до Румунії.
"Ми від початку повномасштабного вторгнення співпрацюємо з нашими колегами з ЄС та Молдови, щоби протидіяти будь-яким спробам незаконного перетину кордону. Якби цей чоловік, який загинув на Тисі, потрапив у Румунію, то його би повернули на територію України і притягнули би до відповідальності. Дехто намагається просити одразу статус біженця, але підстав для отримання такого статусу у них немає", - сказав на це Демченко.
- 7 березня на Закарпатті затримали десятьох чоловіків, які намагались утекти за кордон.
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