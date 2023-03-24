Про це в ефірі телемарафону розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Ведучий розповів історію про ухилянта, який потонув, намагаючись перетнути Тису й потрапити до Румунії.

"Ми від початку повномасштабного вторгнення співпрацюємо з нашими колегами з ЄС та Молдови, щоби протидіяти будь-яким спробам незаконного перетину кордону. Якби цей чоловік, який загинув на Тисі, потрапив у Румунію, то його би повернули на територію України і притягнули би до відповідальності. Дехто намагається просити одразу статус біженця, але підстав для отримання такого статусу у них немає", - сказав на це Демченко.