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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Інстинкт самозбереження змусить НАТО й США приймати вигідні рішення для України, - Огризко

6 жовтня, 2023 п'ятниця
08:01
Війна з Росією Володимир Огризко

Дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009 рр.) Володимир Огризко зазначив, що Україна, НАТО й США не мають право програти в цій війні

Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Якщо відсторонитися і просто теоретизувати, то в випадку поразки України, Путін сприйме її як запрошення до війни проти всіх. В цьому разі ми повинні чітко собі уявляти, якщо Путін доходить українсько-польського кордону, чи до українсько-румунського кордону, то наступними будуть вони. І в цьому немає жодного сумніву. І тоді Путін матиме стратегічну й психологічну перевагу над НАТО. Тому що поразка України означатиме поразку НАТО", - наголосив Огризко. 

За словами дипломата, ні Україна, ні НАТО із США не мають права програти в цій війні.

"Навіть, якщо уявити собі, що в деяких країнах до влади прийдуть уряди не налаштовані настільки рішуче, але інстинкт самозбереження змусить їх приймати рішення, які будуть вигідні і їм, і Україні. Інакше ситуація для них буде драматична", - підкреслив Огризко. 

Голосування за тимчасовий бюджет та відставка Маккарті

1 жовтня Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду на 45 діб схвалений Сенатом та Палатою представників. Перед цим голова Білого дому виступив із заявою про те, що в угоді немає нового фінансування для продовження підтримки України.

3 жовтня Палата представників відправила у відставку Кевіна Маккарті через звинувачення однопартійців по Республіканські партії, що він пішов на компроміс з демократами, забезпечив ухвалення 45-денного бюджету та уклав "таємну угоду" з Джо Байденом. 

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