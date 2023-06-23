Інтеграцію України до НАТО уже підтримують 20 країн-членів Альянсу, - Шмигаль
Станом на 22 червня уже 20 країн-членів НАТО повністю підтримують інтеграцію України до Альянсу - це фактично 2/3 від загальної чисельності, яка становить 31 державу
Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.
"На сьогодні 20 країн-членів НАТО повністю підтримують інтеграцію України в Альянс. І це абсолютна більшість. Звісно, ми маємо допрацювати домашню роботу і провести переговори з усіма іншими союзниками, щоб мати абсолютний консенсус. Це непросте завдання, але ми працюємо над ним усі", - зазначив Шмигаль.
Він висловив сподівання, що вже на саміті у Вільнюсі Україна отримає чіткі та конкретні меседжі, коли і як вона стане членом НАТО.
"І це буде не в якійсь невідомій перспективі у майбутньому, а будуть конкретні терміни в найближчому часі. Ми розуміємо, чого ми хочемо, і дуже прямо комунікуємо про це з партнерами", - сказав прем'єр.
Відзначимо, що наразі НАТО об'єднує 31 державу, проте на саміті у Вільнюсі очікується вступ 32 партнера – Швеції.
- Нагадаємо, 22 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо політичних наслідків агресії Росії проти України, в якій зокрема підтримала вступ Києва до НАТО та українську Формулу миру.
- Того ж дня очільник МЗС України Дмитро Кулеба у телефонній розмові з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом обговорив зміст рішення саміту Альянсу у Вільнюсі щодо перспективи членства України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.66
Купівля 36.66Продаж 37.36
-
EUR
Купівля 40.27Продаж 41.1
- Актуальне
- Важливе