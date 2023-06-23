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Інтеграцію України до НАТО уже підтримують 20 країн-членів Альянсу, - Шмигаль

23 червня, 2023 п'ятниця
00:12
Україна Шмигаль у США

Станом на 22 червня уже 20 країн-членів НАТО повністю підтримують інтеграцію України до Альянсу - це фактично 2/3 від загальної чисельності, яка становить 31 державу

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"На сьогодні 20 країн-членів НАТО повністю підтримують інтеграцію України в Альянс. І це абсолютна більшість. Звісно, ми маємо допрацювати домашню роботу і провести переговори з усіма іншими союзниками, щоб мати абсолютний консенсус. Це непросте завдання, але ми працюємо над ним усі", - зазначив Шмигаль.

Він висловив сподівання, що вже на саміті у Вільнюсі Україна отримає чіткі та конкретні меседжі, коли і як вона стане членом НАТО.

"І це буде не в якійсь невідомій перспективі у майбутньому, а будуть конкретні терміни в найближчому часі. Ми розуміємо, чого ми хочемо, і дуже прямо комунікуємо про це з партнерами", - сказав прем'єр.

Відзначимо, що наразі НАТО об'єднує 31 державу, проте на саміті у Вільнюсі очікується вступ 32 партнера – Швеції.

  • Нагадаємо, 22 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо політичних наслідків агресії Росії проти України, в якій зокрема підтримала вступ Києва до НАТО та українську Формулу миру.
  • Того ж дня очільник МЗС України Дмитро Кулеба у телефонній розмові з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом обговорив зміст рішення саміту Альянсу у Вільнюсі щодо перспективи членства України.
Денис Шмигаль
допомога Україні
вступ до НАТО
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