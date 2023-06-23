Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"На сьогодні 20 країн-членів НАТО повністю підтримують інтеграцію України в Альянс. І це абсолютна більшість. Звісно, ми маємо допрацювати домашню роботу і провести переговори з усіма іншими союзниками, щоб мати абсолютний консенсус. Це непросте завдання, але ми працюємо над ним усі", - зазначив Шмигаль.

Він висловив сподівання, що вже на саміті у Вільнюсі Україна отримає чіткі та конкретні меседжі, коли і як вона стане членом НАТО.

"І це буде не в якійсь невідомій перспективі у майбутньому, а будуть конкретні терміни в найближчому часі. Ми розуміємо, чого ми хочемо, і дуже прямо комунікуємо про це з партнерами", - сказав прем'єр.

Відзначимо, що наразі НАТО об'єднує 31 державу, проте на саміті у Вільнюсі очікується вступ 32 партнера – Швеції.