ПАРЄ ухвалила резолюцію про підтримку Формули миру та вступу України до НАТО
Парламентська асамблея Ради Європи в четвер ухвалила резолюцію щодо політичних наслідків агресії Росії проти України, в якій зокрема підтримала вступ Києва до Північноатлатичного Альянсу та українську Формулу миру
Про це повідомила членкиня української делегації в ПАРЄ, народна депутатка України Євгенія Кравчук.
Резолюція, яку ухвалили голосами 80 членів Парламентської асамблеї РЄ, закликає держави-члени Ради Європи, які є членами НАТО, підтримати членство України в НАТО, а також підтримує формулу миру Києва й вітає створення Реєстру збитків, завданих агресією РФ.
Також ПАРЄ у документі засуджує руйнування Каховської дамби й підтверджує, що російське керівництво "безрозсудно погрожує ядерною війною та використовує окупацію Запорізької АЕС з метою шантажу".
Члени Парламентської асамблеї Ради Європи також закликають продовжувати роботу для створення міжнародного механізму компенсації та Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії, а також посилювати санкційний тиск та міжнародну ізоляцію держави-агресора.
Серед інших положень документа – заклик притягнути до відповідальності всі приватні військові компанії та союзників Росії, які скоюють злочини на території України, а також створити публічний реєстр компаній та фізичних осіб, які працюють в інтересах Росії та причетні до обходу санкцій.
- Також сьогодні, 22 червня, ПАРЄ ухвалила резолюцію про недопуск РФ та Білорусі до Олімпійських ігор-2024 навіть під нейтральним прапором.
- 27 квітня ПАРЄ визнала геноцидом депортацію українських дітей та дорослих до РФ.
- Ще раніше, 26 січня, ПАРЄ заявила, що до відповідальності за агресію в Україні має бути притягнуто, як керівництво РФ, так і Білорусі.
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