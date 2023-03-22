"Інтернаціональний Легіон. Воля без кордонів": вийшов документальний фільм про іноземних добровольців у ЗСУ
Вийшов документальний фільм про історії добровольців Інтернаціонального Легіону, які стали до лав ЗСУ, аби відстоювати незалежність нашої держави
Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Інтернаціональний Легіон. Воля без кордонів" - документальний фільм про іноземців, які воюють за Україну проти Росії від початку повномасштабного вторгнення. У березні 2022 року Легіон розпочав виконувати бойові завдання.
Лави підрозділу продовжують поповнюватись добровольцями з понад 50 країн світу.
"Вони не змогли залишатись осторонь у критичний момент для свободи - базової цінності цивілізованого світу. Іноземні легіонери дають відсіч московській армії весь рік повномасштабної війни разом з військовослужбовцями ЗСУ", - пише пресслужба.
Документальну стрічку можна переглянути двома мовами - українською та англійською.
Фільм створила команда online.ua за сприяння ГУР Міноборони України.
Довідково. Оnline.ua — українське незалежне інтернет-видання, яке з 2015 року працює власною редакцією, забезпечує безплатний поштовим сервісом мільйони громадян України, спростовує фейки та створює актуальний відеоконтент.
- 23 лютого президент Володимир Зеленський нагородив орденом "За мужність" ІІІ ступеня двох громадян Польщі, які воювали на боці України проти повномасштабної російської агресії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.1
Купівля 38.1Продаж 38.87
-
EUR
Купівля 40.36Продаж 41.25
- Актуальне
- Важливе