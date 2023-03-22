Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Інтернаціональний Легіон. Воля без кордонів" - документальний фільм про іноземців, які воюють за Україну проти Росії від початку повномасштабного вторгнення. У березні 2022 року Легіон розпочав виконувати бойові завдання.

Лави підрозділу продовжують поповнюватись добровольцями з понад 50 країн світу.

"Вони не змогли залишатись осторонь у критичний момент для свободи - базової цінності цивілізованого світу. Іноземні легіонери дають відсіч московській армії весь рік повномасштабної війни разом з військовослужбовцями ЗСУ", - пише пресслужба.

Документальну стрічку можна переглянути двома мовами - українською та англійською.

Фільм створила команда online.ua за сприяння ГУР Міноборони України.

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