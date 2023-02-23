Про це йдеться в указу №86/2023, опублікованого на сайті Офісу президента.

Нагороду за "особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі" було присуджено Янушу Шеремету та Кшиштофу Тилеру.

Орден "За мужність" було засновано в Україні у 1996 році. Його можна присуджувати указом президента іноземцям і особам без громадянства.

Шеремета з позивним "Козак" і Тилер воювали як добровольці у складі Інтернаціонального легіону. Шеремета, серед іншого, був командиром взводу. Про загибель обох на війні в Україні стало відомо в грудні 2022 року.