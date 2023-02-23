Зеленський посмертно нагородив двох громадян Польщі, які воювали в Інтернаціональному легіоні
Президент Володимир Зеленський нагородив орденом "За мужність" ІІІ ступеня двох громадян Польщі, які воювали на боці України проти повномасштабної російської агресії
Про це йдеться в указу №86/2023, опублікованого на сайті Офісу президента.
Нагороду за "особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі" було присуджено Янушу Шеремету та Кшиштофу Тилеру.
Орден "За мужність" було засновано в Україні у 1996 році. Його можна присуджувати указом президента іноземцям і особам без громадянства.
Шеремета з позивним "Козак" і Тилер воювали як добровольці у складі Інтернаціонального легіону. Шеремета, серед іншого, був командиром взводу. Про загибель обох на війні в Україні стало відомо в грудні 2022 року.
- Напередодні президент Дуда повідомив, що воїни, які в Польщі вчаться керувати "Леопардами", готові протягом місяця повернутися в Україну разом з танками.
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