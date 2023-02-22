Воїни, які в Польщі вчаться керувати "Леопардами", готові протягом місяця повернутися в Україну разом з танками, – Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що танки Leopard готові до відправлення в Україну
Про це пише CNN.
Анджей Дуда сказав, що українські військові наразі навчаються в Польщі керувати цією технікою та будуть готові "протягом місяця повернутися в Україну разом з танками".
Проте Польща має серйозні проблеми з отриманням запчастин до танків із Німеччини, додав польський лідер.
"Це не тільки ми – ці проблеми досить поширені. Проблеми з "Леопардами" є і в інших країнах, тому що в німців серйозна проблема із забезпеченням запчастинами. Ми не розуміємо цю ситуацію, але так воно і є. Наші танки Leopard сьогодні готові вирушити до України. У нашому навчальному центрі є українські танкісти, які навчаються на цих танках, ми їх зараз готуємо, триває навчальний цикл", – сказав Дуда.
Польський президент додав, що ключовою для захисту України від Росії є сучасна зброя. На уточнювальне запитання журналістки видання, чи це стосується навіть винищувачів, він відповів: "Якщо є така потреба, звичайно, так".
Водночас Дуда додав, що є питання в тому, коли українські льотчики будуть готові літати на сучасних літаках стандартів НАТО, як-от F-16, Mirage, Eurofighter чи будь-яка інша сучасна техніка.
"Це питання, коли українські пілоти будуть готові до цього. Тому що підготовка пілота набагато складніша і набагато довша [ніж підготовка танкіста]", – зауважив він.
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Польща вже передала Збройним Силам України 250 танків Т-72 і планує передати ще 60. Також Україна отримає 14 німецьких танків Leopard
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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 18 лютого заявив, що його країна готова надати Україні винищувачі Міг-29, але лише в рамках коаліції. Того самого дня Дуда сказав, що Польща розглядає питання передачі Україні своїх МіГ-29 та приєднається до коаліції з надання Україні винищувачів F-16, якщо така буде
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