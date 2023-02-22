Про це пише CNN.

Анджей Дуда сказав, що українські військові наразі навчаються в Польщі керувати цією технікою та будуть готові "протягом місяця повернутися в Україну разом з танками".

Проте Польща має серйозні проблеми з отриманням запчастин до танків із Німеччини, додав польський лідер.

"Це не тільки ми – ці проблеми досить поширені. Проблеми з "Леопардами" є і в інших країнах, тому що в німців серйозна проблема із забезпеченням запчастинами. Ми не розуміємо цю ситуацію, але так воно і є. Наші танки Leopard сьогодні готові вирушити до України. У нашому навчальному центрі є українські танкісти, які навчаються на цих танках, ми їх зараз готуємо, триває навчальний цикл", – сказав Дуда.

Польський президент додав, що ключовою для захисту України від Росії є сучасна зброя. На уточнювальне запитання журналістки видання, чи це стосується навіть винищувачів, він відповів: "Якщо є така потреба, звичайно, так".

Водночас Дуда додав, що є питання в тому, коли українські льотчики будуть готові літати на сучасних літаках стандартів НАТО, як-от F-16, Mirage, Eurofighter чи будь-яка інша сучасна техніка.

"Це питання, коли українські пілоти будуть готові до цього. Тому що підготовка пілота набагато складніша і набагато довша [ніж підготовка танкіста]", – зауважив він.