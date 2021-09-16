Інтеру призначили перевірку за показ фільмів із акторами, які загрожують нацбезпеці
Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила перевірку, спричинену показом фільмів за участі осіб, які створюють загрозу національній безпеці, на телеканалі "Інтер"
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
З 31 серпня по 12 вересня в ефірі Інтеру було зафіксовано 9 таких фільмів.
Список фільмів та акторів:
- "Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона: Собака Баскервілів" за участі Микити Михалкова;
- "Взяти живим" за участі Йосипа Кобзона;
- "Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона: Двадцяте століття починається" і "Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона" за участі Бориса Клюєва;
- "Д’Артаньян і три мушкетери" за участі Михайла Боярського, Ірини Алфьорової, Аліси Фрейндліх, Олега Табакова і Бориса Клюєва;
- "Офіцери" за участі Василя Ланового;
- "Неймовірні пригоди італійців у Росії" за участі Валентини Тализіної;
- "Гостя з майбутнього" за участі Наталії Варлей, Валентини Тализіної і Бориса Щербакова;
- "Завтра була війна" за участі Віри Алентової.
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