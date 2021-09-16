Інтеру призначили перевірку за показ фільмів із акторами, які загрожують нацбезпеці

Про це повідомляє пресслужба регулятора.



З 31 серпня по 12 вересня в ефірі Інтеру було зафіксовано 9 таких фільмів.



Список фільмів та акторів:

"Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона: Собака Баскервілів" за участі Микити Михалкова;

"Взяти живим" за участі Йосипа Кобзона;

"Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона: Двадцяте століття починається" і "Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона" за участі Бориса Клюєва;

"Д’Артаньян і три мушкетери" за участі Михайла Боярського, Ірини Алфьорової, Аліси Фрейндліх, Олега Табакова і Бориса Клюєва;

"Офіцери" за участі Василя Ланового;

"Неймовірні пригоди італійців у Росії" за участі Валентини Тализіної;

"Гостя з майбутнього" за участі Наталії Варлей, Валентини Тализіної і Бориса Щербакова;

"Завтра була війна" за участі Віри Алентової.

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Перевірка пройде з 4 по 18 жовтня.