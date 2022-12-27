Інвестуємо в території Абхазії і Південної Осетії $10 млрд у разі їх повернення у склад Грузії, - прем'єр Гарібашвилі
Прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі запевнив, що уряд знайде $10 млрд для інвестування в Абхазію та Південну Осетію "у разі об'єднання Грузії"
Про це він заявив 27 грудня, інформує "Ехо Кавказа".
За словами прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі, у окупованих територій країни є великий економічний потенціал.
"Бюджет окупованої Абхазії становить лише 200 мільйонів доларів, і він повністю дотаційний. Хочу сказати, що для наших абхазьких та осетинських сестер та братів це втрачена можливість. У разі об'єднання нашої країни за три роки ми зможемо інвестувати до Абхазії та Самачабло близько 10 мільярдів доларів. Ми обговорювали це питання на Економічній раді уряду", - сказав Іраклій Гарібашвілі.
Також він запевнив, що, у випадку повернення до складу Грузії та розумних інвестицій, Абхазія може стати другим Монако, а Сухумі – другим Монте-Карло.
- Нагадаємо, сьогодні, 27 грудня, у Європарламенті заявили, що Грузія ніколи не стане членом ЄС, якщо Саакашвілі помре у в'язниці.
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