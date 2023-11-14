iPhone 15 Pro Max ззовні та зсередини

У флагманських моделях Pro та Pro Max виробник реалізував максимум технологічних новинок. Елегантний дизайн, корпус із титанового сплаву, оновлений чіп, USB-C роз’єм — це далеко не повний список "фішок". Чим ще інженери з Купертіно наділили "прошки"?

Перше, що впадає у вічі, коли користувач бере в руки iPhone 15 Pro Max, — відсутність перемикача беззвучного режиму. Натомість смартфон оснащено універсальною кнопкою Action Button. Її можна налаштувати на виконання більшості команд:

увімкнення/вимкнення звуку;

активація режиму фокусування;

відображення збільшеного зображення;

запис голосових нотаток;

увімкнення/вимикання ліхтарика;

перемикання між режимами камери.

Також варті уваги наступні оновлення:

Міцний корпус

При виготовленні корпусу компанія Apple використала титан 5 класу, поєднаний з алюмінієвою внутрішньою структурою. Це допомогло значно зменшити рамку та водночас зробити смартфон легким. Його вага складає всього 221 г.

Можна обрати один із чотирьох варіантів:

Black;

White;

Blue;

Natural.

В інтернет-магазині eStore.ua можна замовити iPhone 15 Pro Max будь-якого з наведених кольорів зі зручною доставкою.

Екран

Розмір екрана залишився таким, як і в попередній версії. Дисплей iPhone 15 Pro Max складає 6,7". Екран виконано за технологією Super Retina XDR із роздільною здатністю 2532х1170 пікселів при щільності 460 пікселів на дюйм. Пікова яскравість у режимі HDR становить 1600 ніт, а на вулиці — до 2000 ніт. Він також підтримує функцію Always On Display.

Процесор A17

Окрім стильного та міцного корпусу, iPhone 15 Pro отримав надпотужний чип A17 Pro. Це перший процесор серед продукції Apple, що виготовлено за технологією 3-нм. Також iPhone 15 Pro отримав оновлений графічний процесор. Тепер поціновувачі онлайн-баталій можуть запускати на своєму телефоні улюблені ігри.

Потрійна система камер

На задній панелі розміщено три камери:

основна на 48 Мп;

ширококутна на 12 Мп;

телеоб’єктив на 12 Мп.

Також нове покоління смартфонів зберегло сенсор LiDAR. iPhone 15 Pro отримав опцію "Портрет" із покращеною вдвічі продуктивністю в умовах низької освітленості та керованим фокусуванням.

Телеоб’єктив має 5-кратний оптичний зум при фокусній відстані 120 мм. Ширококутний сенсор дозволяє знімати макро та кадри з фокусною відстанню 13 мм, розширюючи варіативні фокусні відстані.

Відео- та фотозйомка

Завдяки універсальному роз’єму Type-C, користувачі отримали можливість оперативно підключати зовнішні SSD накопичувачі та записувати відео у форматі ProRes зі швидкістю 60 кадрів/с. Покращене HDR дозволило отримувати більш деталізовані селфі-фотографії. Як додатковий бонус, виробники створили можливість якісної обробки селфі, що виконані в умовах недостатньої освітленості.