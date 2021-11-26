Ірак евакуював з Білорусі понад 600 своїх громадян
МЗС Іраку повернуло до країни понад 600 незаконних мігрантів з Білорусі
Про це повідомляє Сіньхуа, посилаючись на слова речника МЗС Іраку Ахмеда аль-Сахафа.
"Зусилля міністерства із добровільної евакуації мігрантів тривають і досі у співпраці з Іракськими авіалініями повернути з Мінська вдалося 617 мігрантів", - сказав він.
Евакуйовані громадяни Іраку намагалися через Білорусь незаконно потрапити до Євросоюзу.
Більшість з них - жінки, люди похилого віку й діти.
Прем'єр Іраку Мустафа аль-Кадімі наголосив, що уряд працює над тим, щоб повернути всіх іракців додому.
- Нагадаємо, 21 листопада мігрант з Іраку розповів, звідки в Білорусі стільки іракців і чому вони не можуть повернутися додому.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.94
Купівля 26.94Продаж 27.22
-
EUR
Купівля 30.11Продаж 30.56
- Актуальне
- Важливе