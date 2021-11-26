Ірак евакуював з Білорусі понад 600 своїх громадян

Про це повідомляє Сіньхуа, посилаючись на слова речника МЗС Іраку Ахмеда аль-Сахафа.



"Зусилля міністерства із добровільної евакуації мігрантів тривають і досі у співпраці з Іракськими авіалініями повернути з Мінська вдалося 617 мігрантів", - сказав він.



Евакуйовані громадяни Іраку намагалися через Білорусь незаконно потрапити до Євросоюзу.



Більшість з них - жінки, люди похилого віку й діти.



Прем'єр Іраку Мустафа аль-Кадімі наголосив, що уряд працює над тим, щоб повернути всіх іракців додому.

Нагадаємо, 21 листопада мігрант з Іраку розповів, звідки в Білорусі стільки іракців і чому вони не можуть повернутися додому.

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