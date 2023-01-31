Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Американські аналітики звертають увагу, що Росія та Іран продовжують зусилля щодо поглиблення економічних зв'язків. Іранські державні ЗМІ повідомили, що 29 січня Іран і Росія встановили прямі канали фінансового зв'язку між іранськими та російськими банками.

Заступник голови центрального банку Ірану Мохсен Карамі оголосив, що іранські та російські банки підписали меморандум про взаєморозуміння щодо обміну фінансовими повідомленнями, який набуває чинності негайно.

Іранські офіційні особи та пов’язані з державою ЗМІ представили меморандум про взаєморозуміння як засіб обійти західні санкції проти Ірану та Росії та порівняли систему обміну повідомленнями зі SWIFT, яке є найбільшою у світі системою обміну фінансовими повідомленнями.

23 січня голова держдуми РФ В'ячеслав Володін провів у Тегерані переговори з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі про поглиблення співпраці між країнами.

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