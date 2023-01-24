Про це пише Інститут вивчення війни.

Американські аналітики констатували, що Росія продовжує поглиблювати військові та економічні відносини з Іраном. Так В'ячеслав Володін 23 січня у Тегерані зустрівся зі спікером парламенту Ірану Мохаммадом Багером Галібафом та президентом Ірану Ібрагімом Раїсі.

Після переговорів Галібаф зазначив, що Москва і Тегеран повинні прагнути до зміцнення зв'язків у банківській, енергетичній та товарно-сировинній сферах "перед обличчям американських санкцій". На думку Володіна, вони сприяли зближенню двох країн.

Джерела Іранського корпусу вартових ісламської революції також припустили подальші зусилля щодо військового співробітництва між Тегераном і Москвою. Видання Tasnim News, афілійоване з корпусом, опублікувало редакційну статтю, в якій стверджується, що російсько-іранська угода про спільне виробництво може дозволити Ірану отримати російські ударні вертольоти Мі-28 і Ка-52.

"Тегеран та Москва, ймовірно, розраховують на ці угоди, щоб пом’якшити тиск санкцій, запроваджених проти них США", - дійшли висновку в ISW.

23 січня США оголосили про запровадження нових санкцій проти високопосадовців Ірану та корпусу вартових ісламської революції.

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