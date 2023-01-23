США оголосили про нові санкції проти Ірану через придушення мирних протестів

Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC).

"Сьогодні OFAC ввів санкції проти Кооперативного фонду Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану та п’ятьох членів його правління, а також заступника міністра розвідки та безпеки та чотирьох високопоставлених керівників КВІР", - йдеться у документі.

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Зокрема відомо, що обмеження американського Мінфіну запроваджені у зв’язку із серйозними порушеннями прав людини, пов’язаними із придушеннями акцій загальнонаціональних протестів, а також переслідуванням інакомислення й опозиції.

Окрім цього, також зазначається, що санкції узгоджені з ЄС і Великою Британією та націлені на "ключову економічну опору КВІР", яка фінансує більшу частину жорстоких зусиль режиму.