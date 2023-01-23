США оголосили про нові санкції проти Ірану через придушення мирних протестів
Уряд США оголосив про введення нових санкцій проти високопоставлених керівників влади в Тегерані, а також Корпусу вартових ісламської революції – елітної в Ірані силової структури, яка діє в інтересах режиму
Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC).
"Сьогодні OFAC ввів санкції проти Кооперативного фонду Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану та п’ятьох членів його правління, а також заступника міністра розвідки та безпеки та чотирьох високопоставлених керівників КВІР", - йдеться у документі.
Читайте також: Посилення санкцій ефективно тисне на Іран, - експерт-міжнародник Семиволос
Зокрема відомо, що обмеження американського Мінфіну запроваджені у зв’язку із серйозними порушеннями прав людини, пов’язаними із придушеннями акцій загальнонаціональних протестів, а також переслідуванням інакомислення й опозиції.
Окрім цього, також зазначається, що санкції узгоджені з ЄС і Великою Британією та націлені на "ключову економічну опору КВІР", яка фінансує більшу частину жорстоких зусиль режиму.
- 6 вересня 2022 року в Ірані почалися протести після того, як поліція заарештувала 22-річну Махса Аміні через неправильне носіння хіджабу. Пізніше вона померла від рук правоохоронців. Протести, очолювані жінками, охопили 160 міст у всіх 31 провінціях країни та вважаються одним із найсерйозніших після революції 1979 року.
- На початку січня в Ірані стратили ще двох протестувальників. За приблизними оцінками, з початку протестного руху до смертної кари було засуджено 14 людей. Серед них чотирьох було страчено, двом іншим вироки підтвердив Верховний суд, шестеро очікують нових судових розглядів, а ще двоє можуть подати апеляцію.
- Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу 23 січня ухвалили новий пакет санкцій проти Ірану за репресії проти мирних демонстрантів
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.84
Купівля 39.84Продаж 40.52
-
EUR
Купівля 42.33Продаж 43.28
- Актуальне
- Важливе