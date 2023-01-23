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США оголосили про нові санкції проти Ірану через придушення мирних протестів

23 січня, 2023 понедiлок
19:20
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Уряд США оголосив про введення нових санкцій проти високопоставлених керівників влади в Тегерані, а також Корпусу вартових ісламської революції – елітної в Ірані силової структури, яка діє в інтересах режиму

Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC).

"Сьогодні OFAC ввів санкції проти Кооперативного фонду Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану та п’ятьох членів його правління, а також заступника міністра розвідки та безпеки та чотирьох високопоставлених керівників КВІР", - йдеться у документі.

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Зокрема відомо, що обмеження американського Мінфіну запроваджені у зв’язку із серйозними порушеннями прав людини, пов’язаними із придушеннями акцій загальнонаціональних протестів, а також переслідуванням інакомислення й опозиції.

Окрім цього, також зазначається, що санкції узгоджені з ЄС і Великою Британією та націлені на "ключову економічну опору КВІР", яка фінансує більшу частину жорстоких зусиль режиму.

  • 6 вересня 2022 року в Ірані почалися протести після того, як поліція заарештувала 22-річну Махса Аміні через неправильне носіння хіджабу. Пізніше вона померла від рук правоохоронців. Протести, очолювані жінками, охопили 160 міст у всіх 31 провінціях країни та вважаються одним із найсерйозніших після революції 1979 року.
  • На початку січня в Ірані стратили ще двох протестувальників. За приблизними оцінками, з початку протестного руху до смертної кари було засуджено 14 людей. Серед них чотирьох було страчено, двом іншим вироки підтвердив Верховний суд, шестеро очікують нових судових розглядів, а ще двоє можуть подати апеляцію.
  • Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу 23 січня ухвалили новий пакет санкцій проти Ірану за репресії проти мирних демонстрантів
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