Міністри закордонних справ країн ЄС ухвалили новий пакет санкцій проти Ірану
Міністри закордонних справ країн Європейського союзу 23 січня ухвалили новий пакет санкцій проти Ірану за репресії проти мирних демонстрантів
Про це повідомило у twitter Шведське президентство в Раді ЄС.
"Сьогодні міністри ухвалили новий пакет санкцій проти Ірану, направлені проти тих, хто керує репресіями. ЄС рішуче засуджує брутальне та непропорційне застосування сили іранською владою проти мирних демонстрантів", — заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем.
- 6 вересня 2022 року в Ірані почалися протести після того, як поліція заарештувала 22-річну Махса Аміні через неправильне носіння хіджабу. Пізніше вона померла від рук правоохоронців. Протести, очолювані жінками, охопили 160 міст у всіх 31 провінціях країни та вважаються одним із найсерйозніших після революції 1979 року.
- На початку січня в Ірані стратили ще двох протестувальників. За приблизними оцінками, з початку протестного руху до смертної кари було засуджено 14 людей. Серед них чотирьох було страчено, двом іншим вироки підтвердив Верховний суд, шестеро очікують нових судових розглядів, а ще двоє можуть подати апеляцію.
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