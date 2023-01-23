Про це повідомило у twitter Шведське президентство в Раді ЄС.

"Сьогодні міністри ухвалили новий пакет санкцій проти Ірану, направлені проти тих, хто керує репресіями. ЄС рішуче засуджує брутальне та непропорційне застосування сили іранською владою проти мирних демонстрантів", — заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем.

6 вересня 2022 року в Ірані почалися протести після того, як поліція заарештувала 22-річну Махса Аміні через неправильне носіння хіджабу. Пізніше вона померла від рук правоохоронців. Протести, очолювані жінками, охопили 160 міст у всіх 31 провінціях країни та вважаються одним із найсерйозніших після революції 1979 року.

На початку січня в Ірані стратили ще двох протестувальників. За приблизними оцінками, з початку протестного руху до смертної кари було засуджено 14 людей. Серед них чотирьох було страчено, двом іншим вироки підтвердив Верховний суд, шестеро очікують нових судових розглядів, а ще двоє можуть подати апеляцію.

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