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Посилення санкцій ефективно тисне на Іран, - експерт-міжнародник Семиволос

14 січня, 2023 субота
19:42
Світ Верховний лідер Ірану аятола Хаменеї

Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень, вважає, що через санкційний тиск в Ірані збільшуються суперечності та розбіжності всередині правлячого класу

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Є відчуття, що санкції, які стають все більшими, здійснюють ефективний тиск на Іран. Однак, це не означає, що Тегеран остаточно відмовився чи відмовиться від співпраці з Москвою. Але це говорить про те, що всередині іранського правлячого класу виникає більше суперечностей та розбіжностей. Позиція панівної групи, Корпусу вартових Ісламської революції та клерикальної радикальної групи на чолі з Алі Хаменеї (Верховний лідер Ірану – ред.) та Ібрагім Райсі (президент Ірану – ред.) можуть бути підважені. І це на нашу користь, тому що будь-які розбіжності всередині Ірану сприяють у майбутньому перемозі іранської революції, яка покінчить з тим режимом. Відповідно, і покінчить зі співпрацею Ірану та Росії", - підкреслив директор Центру близькосхідних досліджень.

Ігор Семиволос додав, що допоки існує цей режим в Ірані, будуть продовжуватися намагання підтримувати таку співпрацю Тегерана та Москви.

  • 6 вересня  2022 року в Ірані почалися протести після того, як поліція заарештувала 22-річну Махса Аміні через неправильне носіння хіджабу. Пізніше вона померла від рук правоохоронців. Протести, очолювані жінками, охопили 160 міст у всіх 31 провінціях країни та вважаються одним із найсерйозніших після революції 1979 року.
  • 16 листопада повідомлялося, що іранські правоохоронці відкрили вогонь по людях, які перебували в метро. Також поліціянти побили жінок, які не вдягли обов'язковий головний убір — хіджаб. 
  • Вперше за час протестів, 8 грудня, стратили протестувальника Мохсена Шекарі, це сталося після того, як суд визнав його винним у "ворожнечі проти Бога". Наразі до страти засудили ще 10 осіб.
  • 12 грудня, в Ірані публічно стратили 23-річного протестувальника, якого звинуватили у вбивстві двох військових та "ворожнечі проти Бога".
  • Протестувальники в Ірані почали влаштовувати демонстрації, не виходячи з дому: антиурядові гасла тепер лунають з вікон і дахів будинків.
  • 24 грудня Верховний суд Ірану скасував смертний вирок одному з тих двох учасників антиурядових протестів, які подали апеляції
  • 7 січня в Ірані через протести стратили ще двох людей
  • 14 січня в Ірані стратили колишнього міністра оборони Алі Резу Акбарі за звинуваченням у шпигунстві на користь Великої Британії

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