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Іран поки притримує "Хезболлу" на чорний день, - ізраїльський політолог Ханін

28 жовтня, 2023 субота
14:12
Світ Верховний лідер Ірану аятола Хаменеї

Професор політичних наук університету Бар-Ілан Зеєв Ханін в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що "чорний день" для Ірану – ситуація, коли Ізраїль нарешті домовиться зі США й отримає зелене світло на ліквідацію іранської ядерної програми

Про ці він розповів в етері Еспресо.

"Ізраїль показав витримку, і зараз картина виглядає так: Ізраїль станом на сьогодні має "простір для дихання", як це кажуть на івриті, тобто простір для маневру, для свободи дій. І тому має час, небагато, але все ж таки має, для того щоб упоратися з проблемою на півдні. Виникає питання щодо Ірану, цілком логічне, на мій погляд, бо Іран, ймовірно, зараз притримує "Хезболлу", тому що десь стався збій. Справа пішла не зовсім так, як вони розраховували. Ізраїль не піддався на провокацію, на цю принаду, і готує повномасштабне знищення крок за кроком усієї тамтешньої інфраструктури. Спроба збурити арабський світ проти Ізраїлю загалом виявилася невдалою", - прокоментував ізраїльський політолог.

За його словами, на зустрічі арабських лідерів з паном Гутеррешем (генеральний секретар ООН, - ред.) були звинувачення на адресу Ізраїлю та вимоги негайно припинити ескалацію. А "під столом" казали: боронь боже вас робити те, що ми радимо. Вони чудово розуміють, але мають казати те, що хочуть слухати їхні народи, які поколіннями виховувалися в антисіонізмі та антисемітизмі.

"Але самі водночас чудово розуміють, яка то війна - стримування Ізраїлю й заповнення цієї площі Іраном та його союзниками: Китай з одного боку зі своїми інтересами, Росія з іншого боку зі своїми, країни іранського блоку – від єменських хуситів до режиму Асада в Сирії й "Хезболли" на півночі, в Лівані, й ХАМАСу на півдні та плюс ще Ірак, що є насправді провінцією Ірану.  Своєю чергою Іран поки притримує "Хезболлу", імовірно розуміючи, що ситуація не зовсім відповідає їхнім планам, і вони притримують на чорний день. А "чорний день" для них – це ситуація, коли Ізраїль нарешті домовиться із США й отримає зелене світло на ліквідацію іранської ядерної програми", - пояснив Зеєв Ханін.

  • 27 жовтня Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію із закликом до гуманітарного перемир'я в Газі.
  • Того ж дня армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила, що вона розширює наземні операції в Газі, палестинці заявляють про танкові обстріли
Росія
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ООН
Сирія
Ізраїль
Близький Схід
Ірак
Іран
ядерна зброя
Ліван
Антоніу Гутерреш
США
Війна в Ізраїлі
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