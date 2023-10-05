Іран представив новий безпілотник Kaman-19
Армія Ірану представила новий безпілотник Kaman-19, який вони розробили під час навчань. Він успішно порушив зв’язок між іноземними безпілотниками та їх наземною базою
Про це пише The Jerusalem Post.
Зазначається, що безпілотник отримав назву на честь слова "лук". Kaman-19 успішно порушив зв’язок між іноземними безпілотниками та їх наземною базою за допомогою електроніки.
Іранські офіційні особи стверджують, що безпілотники є невід’ємною частиною їхньої національної безпеки. У вересні Іран оголосив, що розробив “дрон найдальшого радіуса дії у світі”. Безпілотники ймовірно були надані Росії з моменту їх розробки.
- Росія може домовитись з Іраном про продаж ракет вже після закінчення терміну дій ракетних обмежень резолюції РБ ООН 2231.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.44 Купівля 37.44Продаж 38.11
- EUR Купівля 39.74Продаж 40.67
- Актуальне
- Важливе