Іран представив новий безпілотник Kaman-19

Про це пише The Jerusalem Post.

Зазначається, що безпілотник отримав назву на честь слова "лук". Kaman-19 успішно порушив зв’язок між іноземними безпілотниками та їх наземною базою за допомогою електроніки.

Іранські офіційні особи стверджують, що безпілотники є невід’ємною частиною їхньої національної безпеки. У вересні Іран оголосив, що розробив “дрон найдальшого радіуса дії у світі”. Безпілотники ймовірно були надані Росії з моменту їх розробки.