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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією У жовтні Росія може домовитися з Іраном про передачу ракет, - ISW

У жовтні Росія може домовитися з Іраном про передачу ракет, - ISW

28 вересня, 2023 четвер
06:19
Війна з Росією Іран Росія

Росія може домовитись з Іраном про продаж ракет вже після закінчення терміну дій ракетних обмежень резолюції РБ ООН 2231

Про це пише Інститут вивчення війни.

Зазначається, що 19 вересня міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав Тегеран, щоб обговорити зміцнення двостороннього оборонного та військового співробітництва з Іраном.

Натомість командувач Повітряно-космічними силами КВІР бригадний генерал Амір Алі Хаджі Заде провів Шойгу під час екскурсії по іранському арсеналу безпілотників, ракет і протиповітряної оборони в штабі Повітряно-космічних сил КВІР.

Міністр оборони РФ також обговорив закінчення терміну дії ракетних обмежень Резолюції РБ ООН 2231 з міністром оборони Ірану бригадним генералом Мохаммадом Реза Аштіані.

Довідка. Резолюція Ради Безпеки ООН 2231 - це резолюція, яка схвалює ядерну угоду з Іраном 2015 року, яка призупинила дію санкцій ООН, пов’язаних з ядерною зброєю, і встановила дати припинення дії санкцій проти Ірану, пов’язаних із ракетами та іншими озброєннями.

  • 19 вересня міністр оборони РФ Сергій Шойгу прибув до Ірану для перемовин з військовим керівництвом країни, зокрема з головою генштабу.
  • Також 19 вересня президент Ірану Ібрагім Райсі, який часто висловлював свою солідарність з Росією, запропонував своє посередництво у діалозі між Москвою та Києвом.
  • Натомість головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах вважає, що в Ірані не розглядають передачу Росії різних типів ракет, оскільки це озброєння потрібно для самого Тегерану.
Світ
Росія
Іран
безпілотник
ракетний удар
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