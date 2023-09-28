У жовтні Росія може домовитися з Іраном про передачу ракет, - ISW

Про це пише Інститут вивчення війни.

Зазначається, що 19 вересня міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав Тегеран, щоб обговорити зміцнення двостороннього оборонного та військового співробітництва з Іраном.

Натомість командувач Повітряно-космічними силами КВІР бригадний генерал Амір Алі Хаджі Заде провів Шойгу під час екскурсії по іранському арсеналу безпілотників, ракет і протиповітряної оборони в штабі Повітряно-космічних сил КВІР.

Міністр оборони РФ також обговорив закінчення терміну дії ракетних обмежень Резолюції РБ ООН 2231 з міністром оборони Ірану бригадним генералом Мохаммадом Реза Аштіані.

Довідка. Резолюція Ради Безпеки ООН 2231 - це резолюція, яка схвалює ядерну угоду з Іраном 2015 року, яка призупинила дію санкцій ООН, пов’язаних з ядерною зброєю, і встановила дати припинення дії санкцій проти Ірану, пов’язаних із ракетами та іншими озброєннями.