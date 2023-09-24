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Головна Війна з Росією Іран не передаватиме Росії балістичні ракети, - главред порталу "Україна по-арабськи" Фараджаллах
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Іран не передаватиме Росії балістичні ракети, - главред порталу "Україна по-арабськи" Фараджаллах

24 вересня, 2023 неділя
20:20
Війна з Росією Іран Росія

Головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах вважає, що в Ірані не розглядають передачу Росії різних типів ракет, оскільки це озброєння потрібно для самого Тегерану

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Іран має можливості для того, щоб передати Росії дрони. Зокрема, Mojahed-2000, який може працювати на відстані понад 2 тис. км. Проте, я вважаю, що Іран не буде передавати балістичні ракети РФ. Та і будь-які інші ракети теж. Оскільки Іран оточений ворогами майже скрізь. Ізраїль, Саудівська Аравія та Ірак вважають в Ірані ворогами. Тому в Ірані дуже добре розуміють, що якщо проти них буде розпочата війна, то їм буде потрібно це озброєння", - пояснив Фараджаллах.

Журналіст зауважив, що в Ірані намагаються посилити свій військовий потенціал на тлі війни Росії проти України.

"В Ірані дуже ретельно спостерігають за війною Росії проти України. Росія, яка виготовляє понад 1 млн боєприпасів щороку, має боєприпасний голод на всіх фронтах. В Ірані це враховують і роблять висновки. Вони збільшують виробництво зброї, але потребують коштів для цього. Саме тому співпраця за Ірану та РФ за останній рік вийшла на новий рівень. Також Іран намагається отримати від РФ ядерні технології", - додав він.

  • 19 вересня міністр оборони РФ Сергій Шойгу прибув до Ірану для перемовин з військовим керівництвом країни, зокрема з головою генштабу.
  • Також 19 вересня президент Ірану Ібрагім Райсі, який часто висловлював свою солідарність з Росією, запропонував своє посередництво у діалозі між Москвою та Києвом.
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Іран
санкції проти Росії
безпілотник
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