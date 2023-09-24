Іран не передаватиме Росії балістичні ракети, - главред порталу "Україна по-арабськи" Фараджаллах

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Іран має можливості для того, щоб передати Росії дрони. Зокрема, Mojahed-2000, який може працювати на відстані понад 2 тис. км. Проте, я вважаю, що Іран не буде передавати балістичні ракети РФ. Та і будь-які інші ракети теж. Оскільки Іран оточений ворогами майже скрізь. Ізраїль, Саудівська Аравія та Ірак вважають в Ірані ворогами. Тому в Ірані дуже добре розуміють, що якщо проти них буде розпочата війна, то їм буде потрібно це озброєння", - пояснив Фараджаллах.

Журналіст зауважив, що в Ірані намагаються посилити свій військовий потенціал на тлі війни Росії проти України.

"В Ірані дуже ретельно спостерігають за війною Росії проти України. Росія, яка виготовляє понад 1 млн боєприпасів щороку, має боєприпасний голод на всіх фронтах. В Ірані це враховують і роблять висновки. Вони збільшують виробництво зброї, але потребують коштів для цього. Саме тому співпраця за Ірану та РФ за останній рік вийшла на новий рівень. Також Іран намагається отримати від РФ ядерні технології", - додав він.