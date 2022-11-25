Про це повідомляє Еспресо.TV.

Стартовий матч 2-го туру ЧС, який проходив у Аль-Райяні, завершився сенсаційною перемогою Ірану - 2:0.

Букмекери прогнозували виграш Уельсу, але вони залишились у меншості на 86-й хвилині - червону картку отримав голкіпер Вейн Геннессі, і не зуміли втримати нічию.

На 98-й хвилині Рузбех Чешмі відкрив рахунок у зустрічі, а ще за кільки миттєвостей другий гол для Ірану забив Рамін Резаеян.

Іран набрав перші три бали і одразу піднявся на другу сходинку у групі B. Уельс з 1 балом - останній.

О 21:00 інші команди цього квартету Англія та США зіграють свій матч 2-го туру.

ЧС-2022

2-й тур. Група B

25 листопада

Уельс - Іран 0:2

Голи: Чешмі, 90+8, Резаеян, 90+11

24 листопада у 1-му турі групового етапу ЧС-2022 збірна Бразилії виявилась сильнішою за Сербію.

Португальський форвард Кріштіану Роналду став першим гравцем в історії, який забивав на 5 чемпіонатах світу з футболу.

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