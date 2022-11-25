Іран сенсаційно переміг Уельс на чемпіонаті світу з футболу
У 2-му турі групового етапу ЧС-2022 збірна Ірану несподівано виявилась сильнішою за Уельс
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Стартовий матч 2-го туру ЧС, який проходив у Аль-Райяні, завершився сенсаційною перемогою Ірану - 2:0.
Букмекери прогнозували виграш Уельсу, але вони залишились у меншості на 86-й хвилині - червону картку отримав голкіпер Вейн Геннессі, і не зуміли втримати нічию.
На 98-й хвилині Рузбех Чешмі відкрив рахунок у зустрічі, а ще за кільки миттєвостей другий гол для Ірану забив Рамін Резаеян.
Іран набрав перші три бали і одразу піднявся на другу сходинку у групі B. Уельс з 1 балом - останній.
О 21:00 інші команди цього квартету Англія та США зіграють свій матч 2-го туру.
ЧС-2022
2-й тур. Група B
25 листопада
Уельс - Іран 0:2
Голи: Чешмі, 90+8, Резаеян, 90+11
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