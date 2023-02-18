Іран "шахедами" атакував ізраїльський нафтовий танкер в Аравійському морі

Про це повідомляє Укрінформ.

Танкер Campo Square ходить під прапором Ліберії та належить компанії "Зодіак", власниками якої є члени родини Офер з Ізраїлю.

BBC повідомляє, що танкер був атакований в Аравійському морі 10 лютого, причому до атаки були залучені іранські судна.

Campo Square під час атаки на нього отримав пошкодження і взяв курс на найближчий порт для огляду та ремонту.

За даними медіа Саудівської Аравії, під час нападу на танкер постраждали також судна, що знаходилися поряд з ним, одне з них належить Об'єднаним Арабським Еміратам. Як стверджується, для атаки використовувалися іранські дрони-камікадзе Shahed-136.

Це вже третій корабель компанії "Зодіак", який зазнає нападу за останні два роки.