Іран "шахедами" атакував ізраїльський нафтовий танкер в Аравійському морі
Нафтоналивний танкер Campo Square був атакований в Аравійському морі, за попередніми даними, в атаці брали участь іранські судна та безпілотники-камікадзе
Про це повідомляє Укрінформ.
Танкер Campo Square ходить під прапором Ліберії та належить компанії "Зодіак", власниками якої є члени родини Офер з Ізраїлю.
BBC повідомляє, що танкер був атакований в Аравійському морі 10 лютого, причому до атаки були залучені іранські судна.
Campo Square під час атаки на нього отримав пошкодження і взяв курс на найближчий порт для огляду та ремонту.
За даними медіа Саудівської Аравії, під час нападу на танкер постраждали також судна, що знаходилися поряд з ним, одне з них належить Об'єднаним Арабським Еміратам. Як стверджується, для атаки використовувалися іранські дрони-камікадзе Shahed-136.
Це вже третій корабель компанії "Зодіак", який зазнає нападу за останні два роки.
- Нагадаємо, в кінці січня Ізраїль атакував військові підприємства на території Ірану, зокрема ті, які виготовляють "шахеди".
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