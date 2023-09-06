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Іран та Саудівська Аравія відновили дипломатичні відносини після 7-річної перерви

6 вересня, 2023 середа
17:36
Світ Іран

Іран та Саудівська Аравія обмінялися послами, тим самим відновивши дипломатичні відносини після семирічної перерви

Про це повідомляє Bloomberg.

Новий посол Саудівської Аравії, Абдулла Аль-Енезі, заявив після свого прибуття до Тегерана у вівторок, що прагне "зміцнити відносини та активізувати контакти між королівством та Іраном, щоб перейти до більш гостинного простору".

Водночас до Саудівської Аравії прибув Алірези Енаяті, новий посол від Ірану.

Відносини між країнами були напруженими відтоді, як шиїтські ісламісти захопили владу в Ірані в 1979 році, - суперництво країн за лідерство в регіоні та мусульманському світі перетворилося на опосередковані війни в Іраку, Лівані, Сирії та нещодавно в Ємені.

  • Вперше про нормалізацію дипломатичних відносин країни заявили 10 березня 2023 року. Тоді планувалося, що диппредставництва відновлять роботу протягом 2 місяців.
Іран
Саудівська Аравія
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