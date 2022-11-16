Іранські дрони-камікадзе "Шахед" можуть збирати в Таджикистані, - таджицький опозиціонер
Лідер таджицької опозиції у вигнанні Мухіддін Кабірі заявив, що у Таджикистані є завод зі збирання іранських дронів-камікадзе, де їх можуть виготовляти для РФ
Про це він розповів у інтерв'ю "Главкому".
За словами Кабірі, завод був відкритий приблизно рік тому, і скоріше за все він досі працює. Кабірі зазначив, що інформація про існування заводу є офіційною та відкритою.
"Рік тому, чи навіть менше, високопоставлений військовий чиновник Ірану, на прізвище Бакері, навідався до Таджикистану. Разом з міністром оборони Шералі Мірзо перерізали стрічку, цим самим ознаменувавши відкриття заводу, який спеціалізується на збиранні безпілотників. Тобто, це вже факт, який є у відкритих джерелах. А от про те, чи працює цей завод зараз, я не знаю нічого. Проте, якщо вже завод побудували, стрічку перерізали, отже, він повинен працювати. В іншому разі котрась зі сторін повинна повідомити офіційно, що завод не був запущений. Щоб ні в кого не було сумнівів", – сказав він.
Опозиціонер зазначив, що президент Таджикистану Емомалі Рахмон боїться санкцій за підтримку російської агресії проти України, тому може приховувати пропутінську позицію. За його словами, причина цього - фінансова залежність Таджикістану від міжнародних грантів.
"Він боїться будь-яких санкцій, тому що політична система країни побудована і живе за рахунок міжнародних грантів і грошей наших мігрантів. Наша країна займає перше місце у світі серед держав залежних у бюджетному сенсі від мігрантських грошей", - заявляє Кабірі.
Він також вважає, що президент країни продовжує співпрацю з диктатором РФ. Кабірі відзначив, що навіть тоді, коли у Росії почалася мобілізація, таджицька влада прямо не заборонила громадянам брати участь у бойових діях на боці РФ, на відміну від інших країн регіону.
- Раніше стало відомо, що Росія перевезла до Ірану 140 мільйонів євро готівкою та, імовірно, захоплені в Україні зразки британської та американської зброї в обмін на безпілотники.
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