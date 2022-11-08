РФ платила за іранські дрони готівкою, а також "захопленою в Україні західною зброєю", - ЗМІ
Росія перевезла до Ірану 140 мільйонів євро готівкою та, імовірно, захоплені в Україні зразки британської та американської зброї в обмін на безпілотники
Про це повідомляє Sky News з посиланням на анонімне джерело у сфері безпеки.
У розпорядженні британського телеканалу опинилися знімки, на яких зафіксований рух двох російських літаків Іл-76 20 серпня в Тегерані. Журналісти стверджують що вони перевезли готівку та зразки захопленого в Україні озброєння – британську протитанкову ракету NLAW, американську протитанкову ракету Javelin і зенітну ракету Stinger.
За словами джерела, зброя начебто була частиною партії військової техніки Британії й США, призначеної для українських військових, яка "потрапила в російські руки".
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Видання повідомляє, що ймовірно, її передали іранському Корпусу вартових ісламської революції для вивчення й потенційного копіювання західних технологій.
Як додало джерело, у відповідь на постачання західної зброї та готівки Іран передав Росії понад 160 безпілотних літальних апаратів, зокрема 100 дронів-камікадзе Shahed-136, які використовуються РФ для ураження України, а також 60 менших безпілотників Shahed-131 та шість дронів Mohajer-6, здатних скидати боєприпаси.
Окрім цього, за даними джерела Sky News, за останні кілька днів між Тегераном і Москвою була досягнута домовленість про подальше постачання безпілотників на суму 200 мільйонів євро.
- 4 листопада стало відомо, що представники США здійснюють перевірки використання Україною західної зброї протягом останніх кількох місяців і наразі не виявили ознак того, що вона перенаправляється не за призначенням.
- 5 листопада Іран уперше визнав, що постачав Росії дрони. Водночас голова МЗС Ірану стверджував, що Тегеран нібито не знав про застосування дронів проти України.
- 6 листопада в Інституті вивчення війни припустили, що за постачання дронів-камікадзе Іран проситиме Росію про допомогу зі своєю ядерною програмою, використовуючи таким чином її залежність.
- 6 листопада спецпредставник США по Ірану заявив, що Тегеран постачав Росії дрони вже під час війни.
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