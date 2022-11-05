Виглядає так, що Росія знайшла для себе надійнішого та могутнішого союзника, ніж США для України, - Піонтковський
Американський політолог Андрій Піонтковський зазначив, що Іран готовий дати Росії ракети дальністю до 800 км, а США не дає Україні нічого з дальністю понад 80 км
Про це йдеться в етері Еспресо.
Політолог дав коментар щодо погроз РФ тактичною ядерною зброєю і тим заявам, які періодично озвучує Медведєв (заступник голови Радбезу РФ - ред.): "На це Захід відповів достатньо гідно. Вже ніхто у РФ, крім Медвєдєва, цього зараз не повторює. Росії сказали, що у випадку ядерного нападу на Україну, американці не відповідатимуть ядерною зброєю, щоб не повторювати подібний злочин. Вони покарають Росію ще більш жорстоко, але конвенційними засобами, знищивши чорноморський флот та російське угруповання. А передусім уб'ють Путіна, він це розуміє".
Андрій Піонтковський зазначив, що у РФ почали говорити, що їм не потрібна ядерна зброя і вони закинуть Україну у кам'яний вік конвенційною зброєю.
"На цю загрозу Захід адекватної відповіді ще не дав. Я не засуджую зараз американців, це наша спільна проблема. Але виходить так, що у Росії союзник надійніший і могутніший. Великий і технологічний Іран поставляє ракети дальністю до 800 кілометрів, проти яких немає захисту. А США, союзник України, не надає нічого з дальністю понад 80 кілометрів, ще й не здатен захистити від ворожої зброї. Мені незручно казати ці слова, але я їх повторюю у Вашингтоні, що виглядає так, наче Росія знайшла для себе надійнішого та могутнішого союзника, ніж США для України. З цим потрібно щось негайно вирішувати. Я сподіваюсь, що на зустрічі Великої сімки будуть ухвалювати рішення у найближчі два дні. І Україна, мені здається, повинна дуже твердо та публічно це вимагати", - підкреслив Піонтковський.
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