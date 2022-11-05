Про це йдеться в етері Еспресо.



Політолог дав коментар щодо погроз РФ тактичною ядерною зброєю і тим заявам, які періодично озвучує Медведєв (заступник голови Радбезу РФ - ред.): "На це Захід відповів достатньо гідно. Вже ніхто у РФ, крім Медвєдєва, цього зараз не повторює. Росії сказали, що у випадку ядерного нападу на Україну, американці не відповідатимуть ядерною зброєю, щоб не повторювати подібний злочин. Вони покарають Росію ще більш жорстоко, але конвенційними засобами, знищивши чорноморський флот та російське угруповання. А передусім уб'ють Путіна, він це розуміє".



Андрій Піонтковський зазначив, що у РФ почали говорити, що їм не потрібна ядерна зброя і вони закинуть Україну у кам'яний вік конвенційною зброєю.



"На цю загрозу Захід адекватної відповіді ще не дав. Я не засуджую зараз американців, це наша спільна проблема. Але виходить так, що у Росії союзник надійніший і могутніший. Великий і технологічний Іран поставляє ракети дальністю до 800 кілометрів, проти яких немає захисту. А США, союзник України, не надає нічого з дальністю понад 80 кілометрів, ще й не здатен захистити від ворожої зброї. Мені незручно казати ці слова, але я їх повторюю у Вашингтоні, що виглядає так, наче Росія знайшла для себе надійнішого та могутнішого союзника, ніж США для України. З цим потрібно щось негайно вирішувати. Я сподіваюсь, що на зустрічі Великої сімки будуть ухвалювати рішення у найближчі два дні. І Україна, мені здається, повинна дуже твердо та публічно це вимагати", - підкреслив Піонтковський.

4 листопада очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав Іран зупинити постачання озброєння Росії

CNN повідомив, що представники американської розвідки вважають, що Іран шукає допомоги Росії для посилення своєї програми створення ядерної зброї

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