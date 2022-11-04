Боррель закликав Іран зупинити постачання озброєння Росії
Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель наполягає, аби Іран припинив збройну підтримку Росії
Про це повідомляє Spiegel.
Під час зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Мюнстері, Боррель звернувся до представників Ірану з закликом скасувати постачу зброї Росії.
"Ми наполягаємо на тому, щоб Іран припинив постачання зброї до Росії", - сказав Боррель.
Іран заперечив факт продовження надання озброєння Москві.
"Але українці надали докази використання безпілотників", - відповів голова європейської дипломатії.
- Нагадаємо, Дмитро Кулеба попереджав Іран, що відповідь на продовження співпраці з Росією буде безжальною. Однак МЗС Ірану назвало дії міністра закордонних справ України "емоційними", а також закликало до перемовин.
- На виступі перед представниками G7, що відбувся 3 листопада, Дмитро Кулеба продемонстрував уламки безпілотника іранського виробництва, які знайшли в Києві.
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