Іран відповів на застереження Кулеби про наслідки за передачу РФ ракет і дронів
В іранському Міністерстві закордонних справ відреагували на заяву українського колеги Дмитра Кулеби, назвавши їх "емоційними" і закликали українську сторону до переговорів
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію на сайті МЗС Ірану.
У публікації йдеться, що речник МЗС Нассер Канаані наголосив на активному нейтралітеті Ірану стосовно війни в Україні, а також заявив, що "емоційні заяви і голослівні звинувачення не допоможуть вирішити кризу в країні".
"Замість того, щоб висувати хибні звинувачення проти Ірану, влада України має відгукнутися на конструктивні пропозиції нашої країни провести двосторонню технічну та експертну зустріч з метою надання документації щодо їх претензій", - заявив Канаані.
Він також "категорично заперечив" передачу Іраном зброї до Росії для війни в Україні.
- Нагадаємо, що Дмитро Кулеба попередив Іран про наслідки, які його торкнуться у разі ухвалення рішення щодо допомоги Росії. Він заявив, що Україна буде безжальною у своїх діях у відповідь.
- Тим часом згідно з даними CNN, Іран готується відправити РФ близько тисячі додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети, та більше ударних дронів.
- Це не перший діалог очільників МЗС двох країн. Раніше Кулеба вимагав негайно припинити потік зброї з Ірану до Росії.
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