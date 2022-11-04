Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію на сайті МЗС Ірану.

У публікації йдеться, що речник МЗС Нассер Канаані наголосив на активному нейтралітеті Ірану стосовно війни в Україні, а також заявив, що "емоційні заяви і голослівні звинувачення не допоможуть вирішити кризу в країні".

"Замість того, щоб висувати хибні звинувачення проти Ірану, влада України має відгукнутися на конструктивні пропозиції нашої країни провести двосторонню технічну та експертну зустріч з метою надання документації щодо їх претензій", - заявив Канаані.

Він також "категорично заперечив" передачу Іраном зброї до Росії для війни в Україні.

Нагадаємо, що Дмитро Кулеба попередив Іран про наслідки, які його торкнуться у разі ухвалення рішення щодо допомоги Росії. Він заявив, що Україна буде безжальною у своїх діях у відповідь.

Тим часом згідно з даними CNN, Іран готується відправити РФ близько тисячі додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети, та більше ударних дронів.

Це не перший діалог очільників МЗС двох країн. Раніше Кулеба вимагав негайно припинити потік зброї з Ірану до Росії.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb