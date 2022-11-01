Про це повідомляє CNN.

За інформацією неназваних чиновників однієї із західних країн, партія включатиме балістичні ракети малого радіусу дії класу "земля-земля" та ударні безпілотники, які Росія використовує у війні проти України.

Цю партію уважно відстежують, оскільки це буде перший випадок, коли Іран надсилатиме до Росії високоточні керовані ракети. Точні терміни, коли вантаж прибуде до РФ, невідомі. Офіційні особи вважають, що зброю точно буде доставлено до кінця року.

Остання партія зброї з Ірану до Росії включала близько 450 безпілотників.

16 жовтня The Washington Post повідомив, що Росія домовилася з Іраном про постачання балістичних ракет Fateh-110 і Zolfagha.

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