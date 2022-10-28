"Вимагав негайно припинити потік зброї до Росії": Кулеба про дзвінок колеги з Ірану
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вимагав у іранського колеги Хоссейна Аміра Абдоллахіана припинити постачання зброї до Росії
Про це він повідомив у власному твіттері.
"Сьогодні мені подзвонив міністр закордонних справ Хоссейн Амір Абдоллахіан. Вимагав від Ірану негайно припинити потік зброї до Росії, яка використовується для вбивства мирних жителів і руйнування критичної інфраструктури в Україні", - розаовів він.
Нещодавно речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати мають докази розміщення іранських військ у Криму для підтримки атак безпілотників на інфраструктуру України та цивільне населення.
- 12 жовтня Центр національного спротиву повідомив, що росіяни завезли іранських інструкторів на територію тимчасово окупованої Херсонщини та Криму для запусків дронів-камікадзе Shahed-136. За даними Центру, іранці базуються в населених пунктах Залізний порт, Гладківка (Херсонська область) та Джанкой (Крим). Вони навчають росіян користуватися дронами-камікадзе й безпосередньо контролюють запуск безпілотників по українських цивільних об’єктах, зокрема удари по Миколаєву та Одесі.
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