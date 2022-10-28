Про це він повідомив у власному твіттері.

"Сьогодні мені подзвонив міністр закордонних справ Хоссейн Амір Абдоллахіан. Вимагав від Ірану негайно припинити потік зброї до Росії, яка використовується для вбивства мирних жителів і руйнування критичної інфраструктури в Україні", - розаовів він.

Нещодавно речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати мають докази розміщення іранських військ у Криму для підтримки атак безпілотників на інфраструктуру України та цивільне населення.

12 жовтня Центр національного спротиву повідомив, що росіяни завезли іранських інструкторів на територію тимчасово окупованої Херсонщини та Криму для запусків дронів-камікадзе Shahed-136. За даними Центру, іранці базуються в населених пунктах Залізний порт, Гладківка (Херсонська область) та Джанкой (Крим). Вони навчають росіян користуватися дронами-камікадзе й безпосередньо контролюють запуск безпілотників по українських цивільних об’єктах, зокрема удари по Миколаєву та Одесі.

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