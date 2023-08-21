Ірландія відправить 30 інструкторів для тренувань українців із вогневої підготовки
Близько 30 ірландських військових навчатимуть українців у складі великої європейської групи інструкторів у межах місії Спільної політики безпеки та оборони ЄС
Про це заявили в міністерстві оборони країни, передає RTÉ.
Спершу передбачалося, що тренування включатиме розмінування, бойову медицину та іншу нелетальну підтримку, але тепер відомство заявило, що війська також будуть залучені до тренувань із вогневої підготовки.
Водночас в уряді наголосили, що не постачають і не мають наміру постачати Україні жодного озброєння.
"Політика військового нейтралітету Ірландії характеризується нашою неучастю у військових союзах, угодах про спільну або взаємну оборону", – йдеться в заяві.
"Надання солдатам базового військового вишколу, в тому числі лідерства та стройової підготовки, не впливає на цю політику військового нейтралітету", – підкреслив уряд країни.
За словами депутата Палати представників Колма Брофі, Ірландія забезпечує Київ "дуже базовою військовою підготовкою, щоб перевести солдатів з цивільного життя до життя в українській армії".
Він наголосив, що це здійснюється "в межах визнання військового нейтралітету" Ірландії, а також "визнання політичної підтримки України" Дубліном.
- У липні прем'єр-міністр Ірландії відвідав Бучу та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.
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