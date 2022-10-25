Про це Беларускі Гаюн повідомляє у своєму телеграмі.

У повідомленні йдеться, що видання проаналізувало свідчення очевидців, які фіксували польоти дронів на територію України. Опираючись на отриману інформацію, найбільш ймовірною територією виявився Поліський радіаційно-екологічний заповідник.

"Чому там? Більшість року цей заповідник - фактично закрита територія. Там немає нікого, крім охорони, і є місця, де навіть не ловить мобільний зв'язок, не кажучи вже про інтернет", - пише Беларускі Гаюн.

Телеграм-канал зазначає, що завдяки супутниковим знімкам вдалося виділити кілька конкретних зон, де були помічені мінімальні зміни місцевості за останні місяці.

Були названі два населені пункти - зникле село Уласи, що знаходиться в 4,5 км. від кордону з Україною та зникле село Кожушки.

В Уласах помітили появу протоптаних доріжок та розчищених доріг для проїзду. За словами видання, село знаходиться в глушині, і там просто немає нікого, хто міг би повідомити про можливий запуск. Відстань до найближчого житлового села Двор-Савичі (Брагинський район) становить майже 20 км.

В Кожушках також помітили нові доріжки та рух військової техніки.

25 жовтня Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян сказав, що його країна не залишиться байдужою, якщо буде доведено, що Росія використовує їхні безпілотники у війні в Україні.

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