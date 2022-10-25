Іранські дрони можуть запускати з білоруської частини чорнобильської зони, - Беларускі Гаюн
У виданні проаналізували територію країни та визначили, що єдине місце, де може здійснюватись запуск дронів - білоруський сектор Чорнобильської зони відчуження
Про це Беларускі Гаюн повідомляє у своєму телеграмі.
У повідомленні йдеться, що видання проаналізувало свідчення очевидців, які фіксували польоти дронів на територію України. Опираючись на отриману інформацію, найбільш ймовірною територією виявився Поліський радіаційно-екологічний заповідник.
"Чому там? Більшість року цей заповідник - фактично закрита територія. Там немає нікого, крім охорони, і є місця, де навіть не ловить мобільний зв'язок, не кажучи вже про інтернет", - пише Беларускі Гаюн.
Телеграм-канал зазначає, що завдяки супутниковим знімкам вдалося виділити кілька конкретних зон, де були помічені мінімальні зміни місцевості за останні місяці.
Були названі два населені пункти - зникле село Уласи, що знаходиться в 4,5 км. від кордону з Україною та зникле село Кожушки.
В Уласах помітили появу протоптаних доріжок та розчищених доріг для проїзду. За словами видання, село знаходиться в глушині, і там просто немає нікого, хто міг би повідомити про можливий запуск. Відстань до найближчого житлового села Двор-Савичі (Брагинський район) становить майже 20 км.
В Кожушках також помітили нові доріжки та рух військової техніки.
- 25 жовтня Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян сказав, що його країна не залишиться байдужою, якщо буде доведено, що Росія використовує їхні безпілотники у війні в Україні.
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