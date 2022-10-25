В Ірані обіцяють "відреагувати", якщо буде доведено, що Росія використовує їхні дрони у війні проти України
Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян сказав, що його країна не залишиться байдужою, якщо буде доведено, що Росія використовує їхні безпілотники у війні в Україні
Про це повідомляє Reuters.
"Якщо нам буде доведено, що іранські безпілотники використовуються у війні України проти людей, ми не повинні залишатися байдужими", – цитують державні ЗМІ слова міністра.
Водночас Хосейн Амір Абдоллахіян заявив, що Тегеран продовжить оборонну співпрацю з Москвою.
- Велика Британія, Франція та Німеччина закликали ООН провести розслідування звинувачень у тому, що Росія використовувала безпілотники іранського походження для нападу на Україну. Іран заперечує звинувачення в постачанні озброєнь до Росії та 22 жовтня засудив це звернення.
- Починаючи з 13 вересня до 23 жовтня Повітряні сили ЗСУ знищили 273 іранські дрони-камікадзе, якими Росія атакує Україну.
- У британській розвідці зазначили, що РФ за допомогою масового використання іранських безпілотників Shahed-136 намагається пробити українську протиповітряну оборону.
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