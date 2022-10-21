Про це повідомляє Reuters.

Якщо звинувачення будуть доведені, таке постачання може бути потрактоване порушенням Резолюції Ради Безпеки ООН 2231.

"Ми вітали б проведення розслідування групою Секретаріату ООН, відповідальною за моніторинг виконання Резолюції РБ ООН 2231, і готові підтримати роботу Секретаріату в проведенні технічного та неупередженого розслідування", - йдеться в листі трьох країн, які разом відомі як група E3, поширеному серед членів Ради Безпеки ООН, з яким ознайомилося агентство.

Нагадаємо, 20 жовтня Росія погрожувала "переглянути співпрацю" з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем, якщо він відправить в Україну експертів для дослідження безпілотників

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