Ключові країни Європи закликали ООН розслідувати використання Росією дронів з Ірану для ударів по Україні
Велика Британія, Франція та Німеччина у п'ятницю закликали ООН розслідувати звинувачення у використанні Росією безпілотників іранського походження для нападу на Україну
Про це повідомляє Reuters.
Якщо звинувачення будуть доведені, таке постачання може бути потрактоване порушенням Резолюції Ради Безпеки ООН 2231.
"Ми вітали б проведення розслідування групою Секретаріату ООН, відповідальною за моніторинг виконання Резолюції РБ ООН 2231, і готові підтримати роботу Секретаріату в проведенні технічного та неупередженого розслідування", - йдеться в листі трьох країн, які разом відомі як група E3, поширеному серед членів Ради Безпеки ООН, з яким ознайомилося агентство.
- Нагадаємо, 20 жовтня Росія погрожувала "переглянути співпрацю" з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем, якщо він відправить в Україну експертів для дослідження безпілотників
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.94
Купівля 39.94Продаж 40.69
-
EUR
Купівля 38.27Продаж 39.37
- Актуальне
- Важливе