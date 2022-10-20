Дослідження іранських безпілотників: Росія погрожує "переглянути співпрацю" з ООН
Росія погрожує "переглянути співпрацю" з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем, якщо він відправить в Україну експертів для дослідження безпілотників
Про це сказав заступник російського посла в ООН Дмітрій Полянскій, виступаючи після закритого засідання Ради Безпеки ООН щодо використання Москвою іранських безпілотників, передають російські ЗМІ.
"Інакше нам доведеться переглянути нашу співпрацю з ними, що навряд чи відповідає чиїмось інтересам. Ми не хочемо цього робити, але іншого виходу не буде", — сказав він.
Іран, і Росія стверджують, що Гутерріш не має мандата на відправку експертів в Україну для перевірки використання безпілотників.
У відправленому Гутеррішу листі постпред Ірану при ООН Амір Саїд Іравані заявив, що запрошення експертів ООН в Україну "не має під собою жодних правових підстав", і закликав Гутерріша "запобігти будь-яким зловживанням" резолюцією ООН з питань, пов'язаних з війною в Україні.
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