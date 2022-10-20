Дослідження іранських безпілотників: Росія погрожує "переглянути співпрацю" з ООН

Про це сказав заступник російського посла в ООН Дмітрій Полянскій, виступаючи після закритого засідання Ради Безпеки ООН щодо використання Москвою іранських безпілотників, передають російські ЗМІ.

"Інакше нам доведеться переглянути нашу співпрацю з ними, що навряд чи відповідає чиїмось інтересам. Ми не хочемо цього робити, але іншого виходу не буде", — сказав він.

Іран, і Росія стверджують, що Гутерріш не має мандата на відправку експертів в Україну для перевірки використання безпілотників.

У відправленому Гутеррішу листі постпред Ірану при ООН Амір Саїд Іравані заявив, що запрошення експертів ООН в Україну "не має під собою жодних правових підстав", і закликав Гутерріша "запобігти будь-яким зловживанням" резолюцією ООН з питань, пов'язаних з війною в Україні.

17 жовтня стало відомо, що адміністрація президента США враховуватиме використання російськими військами іранських дронів проти України у своїх рішеннях щодо надання подальшої військової допомоги.

Сполучені Штати заявили, що мають численні докази використання Росією проти України іранських безпілотників та звинувачують Тегеран у брехні про непричетність до постачання Москві зброї.

18 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав президенту України Володимиру Зеленському пропозицію про розірвання дипломатичних відносин з Іраном.

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