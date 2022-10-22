English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Іран засудив заклик ООН до розслідування постачання дронів РФ

Іран засудив заклик ООН до розслідування постачання дронів РФ

22 жовтня, 2022 субота
15:58
війна з Росією Іран

Іран 22 жовтня засудив звернення Франції, Німеччини та Великої Британії до ООН з проханням розслідувати постачання Іраном зброї РФ

Про це повідомляє Reuters.

Іран продовжує заперечувати постачання Росії безпілотників під час війни з Україною. Через це 22 жовтня він рішуче засудив Францію, Велику Британію та Німеччину за заклик до ООН розслідувати звинувачення в тому, що Росія використовує іранські дрони-камікадзе для атаки на Україні.

Так, за словами представника іранського відомства Насера Канаані, заклик цих трьох країн до ООН був "неправдивим і безпідставним". Він зазначив, що Іран "рішуче відкидає та засуджує" його.

"Уряд Ісламської Республіки Іран, прагнучи захистити свої національні інтереси та захистити права благородного іранського народу, залишає за собою право реагувати на будь-які безвідповідальні дії. Він без вагань захищатиме інтереси іранського народу", - заявив Канаані.

За словами президента Ірана Ібрагіма Раїсі, до нього та до Ірану в цілому звертаються з проханнями щодо експорту зброї.

"Люди підходили до мене з проханням продати їм військову продукцію. Я запитав їх, чому ми, адже є багато інших країн. Вони сказали, що "ваша краща", - сказав Раїсі.

Утім він не уточнив, яку зброю йому пропонували продати і хто до нього звертався.

  • 21 жовтня Велика Британія, Франція та Німеччина закликали ООН розслідувати звинувачення у використанні Росією безпілотників іранського походження для нападу на Україну.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Росія
ООН
Франція
Німеччина
російська армія
Іран
Велика Британiя
Читайте також:
На фото секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов
22 жовтня, 2022 субота
Проблем не буде, - Данілов відповів на питання про додаткову мобілізацію в Україні
Сергій Суровікін
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
21 жовтня, 2022 п'ятниця
Любимчик Єльцина і Путіна. Чому м’яснику Суровікіну не світять сирійські подвиги в Україні?
обстріл ракета
22 жовтня, 2022 субота
На Черкащині прогриміли вибухи, два райони області лишилися без світла
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.94
    Купівля 39.94
    Продаж 40.71
  • EUR
    Купівля 38.27
    Продаж 39.37
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
22 жовтня
16:40
"Така вірогідність є". Влада Києва готується до зимових днів та тижнів без теплопостачання
16:20
уламки збитої крилатої ракети
З початку доби Росія випустила 36 ракет. Більшість збито, - Зеленський
16:18
OPINION
Олександр Вільчинський
Наша Перемога надихне інших гноблених імперією
16:13
тренування армії США в Румунії
США розгорнули 2-гу бригаду 101-ї десантної дивізії поряд з кордоном України у Румунії, - CBS
16:10
тренування НАТО в Литві
Країни НАТО почали військові навчання поблизу кордонів з Білоруссю та Україною
15:54
Білорусь солдати
Проєкт 8147: Верховній Раді запропонували визнати Білорусь тимчасово окупованою країною
15:50
Оновлено
електроенергія
Росіяни атакували ракетами Хмельниччину, у двох районах області відсутня електроенергія
15:41
заборона ОПЗЖ
В Україні повністю заборонили діяльність 12 проросійських партій
15:37
Жителі Херсонщини зривають підготовку загарбників до псевдореферендуму
Окупанти вимагають від жителів Херсону залишити сьогодні місто
15:36
Ексклюзив
Відхід окупантів за Дніпро на Херсонщині може означати їх перекидування на інші напрямки, - військовий експерт Попович
15:29
На фото Олена Зеленська
"Better time stories": перші леді України та Німеччини презентували книжковий проєкт у Франкфурті
15:25
Кордон з БІлоруссю
У Польщу та Литву не впустили 137 нелегалів з боку Білорусі
15:25
Запоріжжя
У Запорізькій області росіяни за добу обстріляли 19 цивільних об'єктів
15:07
Олаф Шольц
Світ має допомогти Україні не лише захиститися від РФ, а й відбудуватися, - Шольц
15:03
Оновлено
обстріл
У Луцьку росіяни влучили в об'єкт енергетики, у частині міста немає світла, поранено людину
14:51
світло
В Україні близько 1,5 млн осель залишилися без світла внаслідок російських обстрілів
14:44
Оновлено
Рівне
Росіяни завдали удару по Рівненщині, пошкоджено енергетичну інфраструктуру міста
14:39
Фуміо Кісіда
Застосування Росією ядерної зброю буде актом ворожнечі проти людства, - прем'єр-міністр Японії Кішіда
14:36
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Вся Англія бачить Україну-2022 як римейк Англії-1940, яка боролась віч-на-віч з Гітлером, - Піонтковський
14:27
Урмас Рейнсалу
Естонія закликає ЄС до швидкого схвалення дев'ятого пакета санкцій проти РФ
14:21
Ексклюзив
Верховний лідер Ірану аятола Хаменеї
Путін розхитує крісло під самим собою, іранський аятола теж, - ексрадник Назарбаєва
14:10
Наталка Діденко
Синоптик Наталка Діденко попередила українців про дощі 23 жовтня
14:09
Леонід Канфер
Помер режисер та журналіст Леонід Канфер
14:06
Ексклюзив
путін путлер
Кінцевий пункт підвищення ставок Путіна - погроза тактичним ядерним ударом, - ексрадник Назарбаєва
14:00
OPINION
Юрій Бутусов
Що із забезпеченням війська зимовою формою?
13:44
Сі Цзіньпін та Ху Цзіньтао (праворуч)
Колишнього лідера Китаю попід руки вивели із президії під час з'їзду компартії в Пекіні
13:37
Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпіна переобрали на посаду генсекретаря Компартії Китаю
13:23
Ракетний удар
РФ вдруге за добу атакувала Волинь: пошкоджено енергетичну інфраструктуру
13:20
Борис Джонсон
Джонсон терміново повертається до Британії, щоб спробувати повернути посаду прем'єра
13:17
Каховське водосховище
Окупанти заявили, що почали скидати з Каховського водосховища воду
13:13
На Херсонщині ЗСУ збили російський вертоліт
12:56
Оновлено
Обстріляні будинки в Бахмуті
На Донеччині росіяни за добу вбили трьох цивільних, поранили 10, пошкодили будинки й електролінії
12:49
Джорджія Мелоні
Мелоні склала присягу прем’єр-міністра Італії
12:36
Кулеба
Не повинно бути жодної хвилини зволікання з рішенням щодо систем ППО, - Кулеба про масований ракетний обстріл України
12:15
OPINION
Андрій Бондар
"Я їх усіх поіменно знаю. Ніхто не сховається"
12:13
світло
Масштаби пошкоджень через новий удар РФ по енергосистемі України можуть перевершити наслідки атак 10-12 жовтня, - Укренерго
12:01
Німеччина уряд
Глави Міноборони та МЗС та Німеччини вимагають від міністра фінансів збільшити військову допомогу Україні
11:51
Українська ППО ЗСУ
Під час масованої суботньої атаки знищено 18 російських крилатих ракет
11:35
Оновлено
обстріл ракета
На Черкащині прогриміли вибухи, два райони області лишилися без світла
11:26
Ілон Маск
Білий дім обговорює з Маском постачання Starlink протестувальникам в Ірані
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV