Іран засудив заклик ООН до розслідування постачання дронів РФ

Про це повідомляє Reuters.

Іран продовжує заперечувати постачання Росії безпілотників під час війни з Україною. Через це 22 жовтня він рішуче засудив Францію, Велику Британію та Німеччину за заклик до ООН розслідувати звинувачення в тому, що Росія використовує іранські дрони-камікадзе для атаки на Україні.

Так, за словами представника іранського відомства Насера Канаані, заклик цих трьох країн до ООН був "неправдивим і безпідставним". Він зазначив, що Іран "рішуче відкидає та засуджує" його.

"Уряд Ісламської Республіки Іран, прагнучи захистити свої національні інтереси та захистити права благородного іранського народу, залишає за собою право реагувати на будь-які безвідповідальні дії. Він без вагань захищатиме інтереси іранського народу", - заявив Канаані.

За словами президента Ірана Ібрагіма Раїсі, до нього та до Ірану в цілому звертаються з проханнями щодо експорту зброї.

"Люди підходили до мене з проханням продати їм військову продукцію. Я запитав їх, чому ми, адже є багато інших країн. Вони сказали, що "ваша краща", - сказав Раїсі.

Утім він не уточнив, яку зброю йому пропонували продати і хто до нього звертався.

21 жовтня Велика Британія, Франція та Німеччина закликали ООН розслідувати звинувачення у використанні Росією безпілотників іранського походження для нападу на Україну.