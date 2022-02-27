Ірпінь на 100% під контролем. Але на вулиці сьогодні не виходьте, - міський голова

З такою заявою виступив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин, передає Еспресо.TV.



"Сьогодні для нашої громади, для України, дуже важкий день. Сьогодні в Ірпінь зайшли зі сторони Бучі танки. Ми їх з хлопцями відбили. Дуже дякую їм... Ірпінь ми тримаємо. Підійшло підкріплення", - зазначив мер.



Під час звернення він був повністю екіпірований як військовий та в касці.



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Ірпінчан Маркушин просить лишатися вдома, оскільки аж до понеділка в місті, що зараз фактично опинилося на лінії фронту, діє комендантська година:



"Максимально будьте вдома, не виходьте. Постійно йдуть обстріли".



Якщо хтось гостро потребує їжі (інваліди, старенькі, немічні), мер просить звертатися за телефонами на його фейсбуці.



"Кому дуже потрібна буде їжа, будь ласка, набирайте. Ми привеземо... По вулиці не ходимо. Я вас дуже прошу! Від вас треба спокій.



Ми працюємо. Ірпінь захищений. Ми відбили всіх", - наголосив Олександр Маркушин.





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