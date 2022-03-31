Іржава зброя без набоїв і відсутність їжі: "мобілізовані" терористами "ДНР" студенти розповіли, як їх кинули воювати проти України

Про це "мобілізовані солдати розповіли на брифінгу 31 березня.

"Мобілізовані" студенти думали, що їх везуть на територію РФ для проведення "навчання молодого бійця", а деякі взводи сформували вже на території України. Натомість студенти опинились в селі Веселе Харківської області. Там їхнім завданням було виривати опорні пункти для блокпостів, перевіряти машини, записувати й передавати ці дані та застосовувати сигнальні ракети у разі нападу.

За словами солдатів, в Макіївці їм видали автомати і штик-ніж та чотири магазини.



"Більшість зброї була іржавою. В одного хлопця, який витягнув пружини зі ствольного короба, вона була настільки іржавою, що розпалася в руках", – розповів другокурсник-програміст родом із Макіївки Владислав Васильченко



Інший студент, 19-річний Юрій Сікач розповів, що серед спорядження були ремні з радянськими значками та каски часів Другої світової війни, які розбивалися після падіння з висоти один метр.



Солдатів поселили в нетопленій школі, дехто жив у покинутих будівлях. Перші кілька днів "мобілізованих" не годували. Водночас місцеві жителі добре до них ставилися й допомагали.



"Ми шукали, де можна роздобути воду, питали мирних жителів. Вони підказали, де колодязь. Їжа – два рази на день, польова кухня без м'яса. Хліб, як я зрозумів, нам один раз привезли, бо бачив етикетку. Привезли 11 березня, і до 20-го хліб із цим маркуванням так і роздавали", – заявив один із солдатів.



Під час брифінгу солдати переконували, що "не хотіли воювати", але не мали вибору, окрім як виконувати накази. Своїх земляків закликали уникати "мобілізації".

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