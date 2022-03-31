Іржава зброя без набоїв і відсутність їжі: "мобілізовані" терористами "ДНР" студенти розповіли, як їх кинули воювати проти України
Окупанти на війну проти України "мобілізували" студентів перших-других курсів із вишів, підконтрольних бойовикам "ДНР". Ті запевняють, що їм начебто обіцяли навчання в Росії, а в підсумку перекинули на Харківщину
Про це "мобілізовані солдати розповіли на брифінгу 31 березня.
"Мобілізовані" студенти думали, що їх везуть на територію РФ для проведення "навчання молодого бійця", а деякі взводи сформували вже на території України. Натомість студенти опинились в селі Веселе Харківської області. Там їхнім завданням було виривати опорні пункти для блокпостів, перевіряти машини, записувати й передавати ці дані та застосовувати сигнальні ракети у разі нападу.
За словами солдатів, в Макіївці їм видали автомати і штик-ніж та чотири магазини.
"Більшість зброї була іржавою. В одного хлопця, який витягнув пружини зі ствольного короба, вона була настільки іржавою, що розпалася в руках", – розповів другокурсник-програміст родом із Макіївки Владислав Васильченко
Інший студент, 19-річний Юрій Сікач розповів, що серед спорядження були ремні з радянськими значками та каски часів Другої світової війни, які розбивалися після падіння з висоти один метр.
Солдатів поселили в нетопленій школі, дехто жив у покинутих будівлях. Перші кілька днів "мобілізованих" не годували. Водночас місцеві жителі добре до них ставилися й допомагали.
"Ми шукали, де можна роздобути воду, питали мирних жителів. Вони підказали, де колодязь. Їжа – два рази на день, польова кухня без м'яса. Хліб, як я зрозумів, нам один раз привезли, бо бачив етикетку. Привезли 11 березня, і до 20-го хліб із цим маркуванням так і роздавали", – заявив один із солдатів.
Під час брифінгу солдати переконували, що "не хотіли воювати", але не мали вибору, окрім як виконувати накази. Своїх земляків закликали уникати "мобілізації".
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