Про це написав речник зовнішньополітичного відомства України Олег Ніколенко, - інформує Еспресо.TV.



"Російська Федерація не полишає спроб підірвати суверенітет та територіальну цілісність України. Будь-які фейкові референдуми на тимчасово окупованих територіях є юридично нікчемними та не матимуть правових наслідків. Жодна країна світу не визнає насильницьку зміну міжнародно визнаних кордонів нашої держави. Натомість Росія отримає іще більш рішучу відповідь міжнародної спільноти, яка пришвидшить її падіння в прірві глобальної ізоляції", - написав Ніколенко.

Нагадаємо, у "ЛНР" заговорили про референдум щодо приєднання до Росії.

За день до початку вторгнення Росії в Україну ватажки "Л/ДНР" Пасічник і Пушилін звернулися до Путіна з проханням про військову допомогу, звинувативши Україну в агресії.

Перед тим ватажки "Л/ДНР" звернулися до Путіна з проханням визнати незалежність "республік".

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що визнання "Л/ДНР" Росією означатиме для Києва вихід Москви із Мінських угод.