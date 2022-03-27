Російський корабель обстріляв Санжійку на Одещині, а згодом заявив про "гарантії безпеки" для проходу цивільних суден, - ВМС ЗСУ

"Побачити Мощун і померти": ЗСУ влаштували котел окупантам, які намагались увійти до Києва, та знищили їх