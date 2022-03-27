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Головна війна з Росією У "ЛНР" заговорили про референдум щодо приєднання до Росії

У "ЛНР" заговорили про референдум щодо приєднання до Росії

27 березня, 2022 неділя
12:15
війна з Росією Леонід Пасічник

Ватажок квазіреспубліки "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що референдум про входження "ЛНР" до складу Росії може відбутися найближчим часом

Про це повідомляє російське державне агентство РИА Новости, інформує Еспресо.TV.


"Референдум про входження до складу Росії може пройти в ЛНР найближчим часом", - заявив очільник сепаратистів.
  • Нагадаємо, за день до початку вторгнення Росії в Україну ватажки "Л/ДНР" Пасічник і Пушилін звернулися до Путіна з проханням про військову допомогу, звинувативши Україну в агресії.
  • Перед тим ватажки "Л/ДНР" звернулися до Путіна з проханням визнати незалежність "республік".
  • Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що визнання "Л/ДНР" Росією означатиме для Києва вихід Москви із Мінських угод.

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