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Ісландія закрила посольство в Росії

1 серпня, 2023 вiвторок
18:21
Світ Ісландія

У вівторок, 1 серпня, Ісландія призупинила роботу свого посольства на території Росії через погіршення торговельних, культурних і політичних відносин між країнами

Про це інформує "Голос Америки".

Зазначають, що причиною для закриття посольства в РФ стало те, що відносини між двома країнами впали до "історичного мінімуму". Відтак, за словами міністерства закордонних справ Ісландії, робота дипломатичної місії в РФ більше не виправдана.

"Рішення про призупинення діяльності посольства Ісландії у Москві не є розривом дипломатичних відносин. Як тільки умови дозволять, Ісландія в пріоритетному порядку відновить діяльність", - ідеться у заяві МЗС.

Посольство у Москві представляло Ісландію у відносинах не лише з РФ, а й з Вірменією, Білоруссю, Казахстаном, Киргизстаном, Молдовою, Таджикистаном, Туркменістаном та Узбекистаном. Відтепер його представництво здійснюватиметься МЗС Ісландії в Рейк'явіку.

  • 9 червня МЗС Ісландії ухвалило рішення про призупинення роботи свого посольства в Росії, починаючи від 1 серпня. Також країна вимагає обмежити роботу російського посольства в Рейк'явіку та знизити рівень дипломатичного представництва.
Росія
Ісландія
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