Ісландія закриває посольство в Москві та просить РФ обмежити роботу посольства в Рейк'явіку
МЗС Ісландії ухвалило рішення про призупинення роботи свого посольства в Росії, починаючи від 1 серпня. Також країна вимагає обмежити роботу російського посольства в Рейк'явіку та знизити рівень дипломатичного представництва
Про це повідомляє МЗС Ісландії.
"Це нелегке рішення, оскільки Ісландія має багаті відносини з народом Росії з моменту здобуття незалежності в 1944 році. Однак нинішня ситуація просто не дозволяє невеликому зовнішньополітичному відомству Ісландії мати посольство в Росії", - сказала міністерка закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гільфадоттір.
Зазначається, що це не означає розрив дипломатичних відносин. Ісландія відновить роботу посольства в Москві, коли це дозволятимуть умови.
"Наразі наші торгові, культурні та політичні зв’язки з Росією скоротилися до історичного мінімуму. Тому продовжувати роботу посольства було невиправдано", - йдеться у заяві МЗС.
Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував Гільфадоттір за прийняте рішення.
"Росія має бачити, що варварство веде до повної ізоляції. Я закликаю інші держави наслідувати приклад Ісландії", - написав він.
- 23 березня парламент Ісландії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
- Крім цього, у травні парламент Ісландії підтримав пропозицію про передачу Україні польового госпіталя.
- Також 25 травня стало відомо, що Ісландія передасть Україні 10 вантажівок для перевезення нафтопродуктів. Минулого тижня було доставлено дві вантажівки, і ще вісім передадуть найближчими тижнями
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