Про це пише Euractiv.

У МЗС Ісландії зазначають, що з початку російського вторгнення країна зосередилась на підтримці уряду України відповідно до їхніх побажань і потреб, а також можливостей.

"Ми не постачаємо українській армії зброю чи іншу військову техніку, але ми можемо зробити свій внесок, надавши нафтоналивні танкери, яких відчутно бракує, і бути швидкими, коли така потреба виникне", - сказала міністерка закордонних справ Ісландії Ордіс Колбрун Рейкфьорд Гілфадоттір.

На думку ісландського уряду, транспортування нафти має важливе значення для оборони та мобільності українських військ проти російського вторгнення, і український уряд зацікавлений у тому, щоб дружні країни надавали такі транспортні засоби.

Дві вантажівки вже було доставлено в Україну, ще вісім передадуть найближчим часом. Загальна вартість закупівлі вантажівок, адміністрування та доставки становить 400 тисяч євро.

Зазначається, що Ісландія має давню політику не продавати зброю іншим країнам, і немає власної армії. Вона підтримує невелику берегову охорону для цілей оборони та безпеки, головним чином зосереджену на захисті своїх територіальних вод і проведенні пошуково-рятувальних операцій.