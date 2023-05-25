Ісландія, не маючи власної армії, передасть нафтовози для потреб української армії
Ісландія передасть Україні 10 вантажівок для перевезення нафтопродуктів. Минулого тижня було доставлено дві вантажівки, і ще вісім передадуть найближчими тижнями
Про це пише Euractiv.
У МЗС Ісландії зазначають, що з початку російського вторгнення країна зосередилась на підтримці уряду України відповідно до їхніх побажань і потреб, а також можливостей.
"Ми не постачаємо українській армії зброю чи іншу військову техніку, але ми можемо зробити свій внесок, надавши нафтоналивні танкери, яких відчутно бракує, і бути швидкими, коли така потреба виникне", - сказала міністерка закордонних справ Ісландії Ордіс Колбрун Рейкфьорд Гілфадоттір.
На думку ісландського уряду, транспортування нафти має важливе значення для оборони та мобільності українських військ проти російського вторгнення, і український уряд зацікавлений у тому, щоб дружні країни надавали такі транспортні засоби.
Дві вантажівки вже було доставлено в Україну, ще вісім передадуть найближчим часом. Загальна вартість закупівлі вантажівок, адміністрування та доставки становить 400 тисяч євро.
Зазначається, що Ісландія має давню політику не продавати зброю іншим країнам, і немає власної армії. Вона підтримує невелику берегову охорону для цілей оборони та безпеки, головним чином зосереджену на захисті своїх територіальних вод і проведенні пошуково-рятувальних операцій.
- Нагадаємо, що 15 травня стало відомо, що парламент Ісландії підтримав пропозицію про передачу Україні польового госпіталя.
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