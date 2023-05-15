Про це у Twitter повідомила прем'єр-міністерка країни Катрін Якобсдоттір.

Вона заявила, що усі партії в Альтингу (парламенті, - ред.) підтримали пропозицію про те, щоб Ісландія подарувала польовий шпиталь.

"Ми дотримуємося рішення допомагати Україні: цей жест є символом нашої незмінної солідарності", – зазначила Якобсдоттір.