Ісландія передасть Україні польовий госпіталь
Парламент Ісландії підтримав пропозицію про передачу Україні польового госпіталя
Про це у Twitter повідомила прем'єр-міністерка країни Катрін Якобсдоттір.
Вона заявила, що усі партії в Альтингу (парламенті, - ред.) підтримали пропозицію про те, щоб Ісландія подарувала польовий шпиталь.
"Ми дотримуємося рішення допомагати Україні: цей жест є символом нашої незмінної солідарності", – зазначила Якобсдоттір.
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