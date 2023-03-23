Ісландія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Про це інформує народна депутатка Марія Мезенцева.

"Дуже чекаємо Саміту Ради Європи в травні в Рейк‘явіку, на якому голови урядів 46 країн обговорять майбутній Спец Трибунал за злочин російської агресії та компенсаційний механізм за завдані збитки Росією", - написала нардепка.

Також це підтвердив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Історичний фронт - це битва за справедливість. Росіяни не зможуть затерти докази власних злочинів", - написав Єрмак.

Які країни визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українців: