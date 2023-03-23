Ісландія визнала Голодомор геноцидом українського народу
У четвер, 23 березня, парламент Ісландії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу
Про це інформує народна депутатка Марія Мезенцева.
"Дуже чекаємо Саміту Ради Європи в травні в Рейк‘явіку, на якому голови урядів 46 країн обговорять майбутній Спец Трибунал за злочин російської агресії та компенсаційний механізм за завдані збитки Росією", - написала нардепка.
Також це підтвердив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Історичний фронт - це битва за справедливість. Росіяни не зможуть затерти докази власних злочинів", - написав Єрмак.
Які країни визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українців:
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
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