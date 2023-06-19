Іспанія перемогла по пенальті Хорватію у фіналі Ліги націй
У фінальній грі Ліги націй Іспанія переграла Хорватію у серії післяматчевих одинадцятиметрових
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Основний та додатковий час фінальної гри в Роттердамі завершилися внічию 0:0. У серії пенальті вправнішими виявилися іспанці - 5:4.
Збірна Іспанії вперше перемогла у Лізі націй. У 2019 році турнір виграла Португалія, у 2021 - Франція.
Ліга націй
Фінал
18 червня
Роттердам, Нідерланди
Хорватія - Іспанія 0:0 (0:0, 4:5 - пен.)
Матч за 3 місце
Енсхеде, Нідерланди
Нідерланди - Італія 2:3
Голи: Бергвейн, 68, Вейналдум, 89 - Дімарко, 6, 72, Фратеззі, 20,
- Україна за підсумками нинішнього розіграшу Ліги націй залишилася у другому дивізіоні. Наша команда поступилася у боротьбі за путівку в найсильнішу лігу Шотландії, але випередила у групі Ірландію та Вірменію.
- 14 червня був зіграний перший півфінал Ліги націй, де Нідерланди поступилися Хорватії.
- 15 червня в другому півфіналі збірна Іспанії виявилась кращою за Італію.
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