Іспанія перемогла по пенальті Хорватію у фіналі Ліги націй

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Основний та додатковий час фінальної гри в Роттердамі завершилися внічию 0:0. У серії пенальті вправнішими виявилися іспанці - 5:4.

Збірна Іспанії вперше перемогла у Лізі націй. У 2019 році турнір виграла Португалія, у 2021 - Франція.

Ліга націй

Фінал

18 червня

Роттердам, Нідерланди

Хорватія - Іспанія 0:0 (0:0, 4:5 - пен.)

Матч за 3 місце

Енсхеде, Нідерланди

Нідерланди - Італія 2:3

Голи: Бергвейн, 68, Вейналдум, 89 - Дімарко, 6, 72, Фратеззі, 20,