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Головна Спорт Іспанія перемогла по пенальті Хорватію у фіналі Ліги націй

Іспанія перемогла по пенальті Хорватію у фіналі Ліги націй

19 червня, 2023 понедiлок
09:20
Спорт Збірна Іспанії, Ліга націй

У фінальній грі Ліги націй Іспанія переграла Хорватію у серії післяматчевих одинадцятиметрових

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Основний та додатковий час фінальної гри в Роттердамі завершилися внічию 0:0. У серії пенальті вправнішими виявилися іспанці - 5:4. 

Збірна Іспанії вперше перемогла у Лізі націй. У 2019 році турнір виграла Португалія, у 2021 - Франція. 

Ліга націй

Фінал 

18 червня

Роттердам, Нідерланди

Хорватія - Іспанія 0:0 (0:0, 4:5 - пен.)

Матч за 3 місце

Енсхеде, Нідерланди

Нідерланди - Італія 2:3

Голи: Бергвейн, 68, Вейналдум, 89 - Дімарко, 6, 72, Фратеззі, 20, 

  • Україна за підсумками нинішнього розіграшу Ліги націй залишилася у другому дивізіоні. Наша команда поступилася у боротьбі за путівку в найсильнішу лігу Шотландії, але випередила у групі Ірландію та Вірменію. 
  • 14 червня був зіграний перший півфінал Ліги націй, де Нідерланди поступилися Хорватії.
  • 15 червня в другому півфіналі збірна Іспанії виявилась кращою за Італію. 
футбол
Ліга націй
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