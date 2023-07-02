Іспанія перемогла Швейцарію та стала другим півфіналістом молодіжного Євро-2023

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Основний час матчу закінчився внічию 1:1. За Іспанію голом відзначився Серхіо Гомес, а за Швейцарію забив Зекі Амдуні.

Командам довелось визначати півфіналіста в овертаймі. Переможний м'яч за Іспанію на 103-й хвилині забив Хуан Міранда.

У півфіналі молодіжного Євро-2023 Іспанія зіграє проти переможця пари Україна/Франція. Матч пройде 5 липня.

Матч Франція - Україна у чвертьфіналі молодіжного Євро-2023 пройде 2 липня. Початок о 22:00.

Молодіжний ЧЄ проходить із 21 червня по 8 липня. Чотири найкращі команди турніру отримають путівки на Олімпіаду-2024, включно з Францією, яка вийшла на Ігри в статусі господаря.

Євро-2023 (U21)

Чвертьфінал

1 липня

Іспанія - Швейцарія 2:1

Голи: Гомес, 68, Міранда, 103 - Амдуні, 90+1