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Іспанія витратить на оборону додатково €1 млрд цьогоріч

6 липня, 2022 середа
06:01
Світ Іспанія

У рамках своїх зобов'язань щодо збільшення оборонних витрат уряд Іспанії виділить цього року додатково €1 млрд на військові потреби

Про це передає Bloomberg.
 
Речниця уряду Ісабель Родрігес країна зобов’язалася протягом десяти років збільшити оборонний бюджет до 2% від ВВП.


Так, минулого тижня прем'єр-міністр Педро Санчес заявив під час саміту НАТО в Мадриді, що Іспанія, реагуючи на російське вторгнення в Україну майже подвоїть витрати на оборону до 2029 року. 


На сьогодні військові витрати країни становлять 1,02% від ВВП, що є найнижчим показником серед усіх членів Альянсу, за винятком Люксембургу. Водночас зазначається, що крайня ліва партія Podemos, яка є партнером Санчеса в правлячій коаліції, публічно виступає проти планів щодо збільшення військових витрат, також вона критикує рішення уряду дозволити ВМС США розмістити два додаткових есмінці на іспанській базі.

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Економіка
Іспанія
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