Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За ухвалення такого рішення проголосували 309 народних депутатів. Окрім того, 267 депутатів підтримали скорочення терміну підготовки законопроєкту до другого читання.

Проєкт Закону про внесення змін до Законів України "Про громадянство України" та "Про забезпечення функціонування української мови як державної" щодо умов прийняття до громадянства України (№7606), зокрема, визначає, що умовою прийняття до громадянства України буде знання основ Конституції та історії.

Окрім того, в законопроєкті переглядаються терміни опанування державної мови на рівні, визначеному законодавством, "стосовно осіб, яких прийнято до громадянства України як таких, що мають визначні заслуги перед Україною, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, у тому числі які нагороджені державною нагородою".

Особи вказаних категорій мають скласти іспити з основ Конституції України, історії України, а також на рівень володіння державною мовою протягом двох років з моменту прийняття їх до громадянства України.

Також законопроєкт визначає, що невиконання зобов’язання про складання цих іспитів є підставою для втрати громадянства України.

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