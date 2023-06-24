"Історичний процес завжди незворотний": в ОП та ГУР прокоментували конфлікт Пригожина та міноборони РФ
В Офісі президента України та Головному управлінні розвідки прокоментували конфлікт засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина та міноборони РФ і зауважили, що він є передусім внутрішнім
Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"Класична російська поезія... Смутні часи настають", - написав він.
Також радник голови ОП провів аналогію з історичними процесами у московському царстві. Він назвав їх незворотними.
"Лжеволодимир опинився на престолі. Опричники йдуть ставити запитання: чи маємо Цар і чи справжній він? Історичний процес завжди незворотний..." - написав Подоляк.
Своєю чергою представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна зазначив, що конфлікт між Пригожиними і російським міноборони є наслідком злочинної військової агресії РФ. Він додав, що цей конфлікт є внутрішнім.
"Насамперед треба розуміти, що мова йде про внутрішній російський конфлікт і протистояння, які є прямим наслідком злочинної військової агресії режиму Путіна проти України", - сказав Юсов.
Він додав, що теперішнє протистояння в РФ є ознакою краху чинного режиму в Росії. Україна своєю чергою, за його словами, спостерігатиме за подальшим перебігом подій.
- У п'ятницю, 23 червня, російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин заявив, що 25 тис. найманців йдуть розбиратися з Сергієм Шойгу. Детальніше про перебіг подій читайте за посиланням.
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