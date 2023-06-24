Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Класична російська поезія... Смутні часи настають", - написав він.

Також радник голови ОП провів аналогію з історичними процесами у московському царстві. Він назвав їх незворотними.

"Лжеволодимир опинився на престолі. Опричники йдуть ставити запитання: чи маємо Цар і чи справжній він? Історичний процес завжди незворотний..." - написав Подоляк.

Своєю чергою представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна зазначив, що конфлікт між Пригожиними і російським міноборони є наслідком злочинної військової агресії РФ. Він додав, що цей конфлікт є внутрішнім.

"Насамперед треба розуміти, що мова йде про внутрішній російський конфлікт і протистояння, які є прямим наслідком злочинної військової агресії режиму Путіна проти України", - сказав Юсов.

Він додав, що теперішнє протистояння в РФ є ознакою краху чинного режиму в Росії. Україна своєю чергою, за його словами, спостерігатиме за подальшим перебігом подій.